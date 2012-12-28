Липецкая вечЁрка: миллионы за жизнь мальчика, смерть под колесами и ЖК «Турист» пока не разрешили строить

Сегодня, 30 июля, мать отсудила три миллиона морального ущерба за смерть 11-летнего сына, стало известно о том, что на улице Петра Смородина водитель «Киа» насмерть сбил 64-летнего мужчину, и вице-мэр Светала Сурмий заявила, что разрешение на строительство ЖК «Турист» не выдано.