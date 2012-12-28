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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: миллионы за жизнь мальчика, смерть под колесами и ЖК «Турист» пока не разрешили строить

Сегодня, 30 июля, мать отсудила три миллиона морального ущерба за смерть 11-летнего сына, стало известно о том, что на улице Петра Смородина водитель «Киа» насмерть сбил 64-летнего мужчину, и вице-мэр Светала Сурмий заявила, что разрешение на строительство ЖК «Турист» не выдано.

Советский суд сегодня присудил три миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба матери 11-летнего мальчика, которого 21 апреля 2022 года насмерть сбил мусоровоз на улице Гагарина. Школьник убегал от собак.

Женщина просила суд взыскать 15 миллионов рублей с управления главного смотрителя, который является заказчиком контракта по отлову безнадзорных собак. Но судья Жанна Никульчева изменила ответчика на департамент дорожного хозяйства и благоустройства и  сократила сумму до трех миллионов рублей.

Ответчик не согласился с решением суда и планирует его опротестовать.

Добавим, что после гибели ребенка следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении начальницы отдела управления главного смотрителя мэрии, которая, в том числе, контролировала подрядную организацию, занимавшуюся отловом собак, но обвинения ей до сих пор не предъявлено.

«Царствие небесное малышу. Вечная память», — написал Гость.

«Странно конечно, может всего не знаем, дело не в сумме, можно и побольше было присудить. Матери в конечном итоге все равно, кто заплатит. Но вот вред обычно взыскивают с владельца источника повышенной опасности», — считает Ксения.

«Оспаривать собрались! Издевательство над людьми. Они что хотят водителя посадить? Да лучше деньги отдать, чем человеку жизнь сломать за решёткой. И деньги не из личного кармана. Водителю, наверное, во сне это снится, ему с этим жить. А с собаками вопросы до сих пор не решены», — написала Жучка.

«Да никто не виноват, просто роковое стечение обстоятельств. Ребёнок мог в любую сторону побежать и ответчик уже был — бы другой, и, может, частное лицо, и 15 миллионов уже бы не требовали, горе горем, но это роковая случайность», — высказал свое мнение еще один Гость.

Накануне, около 22:30, на улице Петра Смородина 26-летний водитель «Киа» сбил 64-летнего мужчину. Пешеход погиб.

А немного ранее, днем, на улице Шубина 42-летний мужчина умер после поездки на электросамокате. От чего наступила смерть — теперь выясняют в полиции.

«Судмедэкспертиза должна установить причину смерти, а потом разводить шум. У него, может, тромб оторвался, а мы подогреваем негатив к СИН — новому удобному виду транспорта. Это уже реально транспорт, и по эффективней нашего общественного, где автобусы вечером ждать можно по часу 17, 24 автобусы можно час стоять, пустота», — высказался Лёха.

GOROD48 сегодня спросил у липчан, часто ли они видят, как электросамокатчики спешиваются на переходах и  получил отрицательный ответ.



Разрешение на строительство скандального ЖК «Турист» не выдано. Застройщик, «СЗ «Турист Эко-парк», за ним еще не обращался. Сообщила сегодня депутатам на сессии горсовета вице-губернатор Светлана Сурмий.

А рядом с Нижним парком плановые работы по замене тепловых сетей ведет компания «Стройгарант48», подрядчик «Квадры».

Напомним, после общественных обсуждений липецкие архитекторы и общественники написали открытое письмо руководству Липецкой области и Липецка. Однако ответа на него пока не получили.

Стоит добавить, что Светлана Сурмий не стала сегодня пояснять, почему вдруг застопорилось строительство, пояснив, что видела только эскиз. И сейчас мэрия ведет переговоры по архитектурному облику новостройки. Депутаты потребовали снизить этажность будущего здания.

«Уважаемая квадра, все сведения о том, что Петр Первый закапал клад в Липецке — придумки местных историков, закопайте все как было. Здесь золота нет!» — воспользовавшись случаем попросил Парамон.

Похолодание, которое накрыло Липецк, временное. Уже в начале августа станет теплее, температура вернется к климатической норме. Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура может подняться не выше +24 градусов. Может пройти небольшой дождь.
вечЁрка
суд
ДТП
Турист
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Комментарии (2)

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Как гость
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Лариса
вчера, 23:42
Самое умное на месте Туриста построить здание не более 3-х этажей. Вид с реки должен начинаться с малоэтажных зданий. Понастроили многоэтажек и испортили вид на Собор, который был виден отовсюду, вид на символ города, на Соборную площадь. Не торопитесь, подумайте.
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Электорат
вчера, 20:43
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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