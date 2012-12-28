Сегодня в Липецке: изменения в работе транспорта, почему закрыли Зелёный остров и кому чаще приходится перерабатывать
Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
Липецкая вечЁрка: миллионы за жизнь мальчика, смерть под колесами и ЖК «Турист» пока не разрешили строить
Общество
1137
вчера, 20:24
2
Липецкая вечЁрка: миллионы за жизнь мальчика, смерть под колесами и ЖК «Турист» пока не разрешили строить
Сегодня, 30 июля, мать отсудила три миллиона морального ущерба за смерть 11-летнего сына, стало известно о том, что на улице Петра Смородина водитель «Киа» насмерть сбил 64-летнего мужчину, и вице-мэр Светала Сурмий заявила, что разрешение на строительство ЖК «Турист» не выдано.
Женщина просила суд взыскать 15 миллионов рублей с управления главного смотрителя, который является заказчиком контракта по отлову безнадзорных собак. Но судья Жанна Никульчева изменила ответчика на департамент дорожного хозяйства и благоустройства и сократила сумму до трех миллионов рублей.
Ответчик не согласился с решением суда и планирует его опротестовать.
Добавим, что после гибели ребенка следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении начальницы отдела управления главного смотрителя мэрии, которая, в том числе, контролировала подрядную организацию, занимавшуюся отловом собак, но обвинения ей до сих пор не предъявлено.
«Царствие небесное малышу. Вечная память», — написал Гость.
«Странно конечно, может всего не знаем, дело не в сумме, можно и побольше было присудить. Матери в конечном итоге все равно, кто заплатит. Но вот вред обычно взыскивают с владельца источника повышенной опасности», — считает Ксения.
«Оспаривать собрались! Издевательство над людьми. Они что хотят водителя посадить? Да лучше деньги отдать, чем человеку жизнь сломать за решёткой. И деньги не из личного кармана. Водителю, наверное, во сне это снится, ему с этим жить. А с собаками вопросы до сих пор не решены», — написала Жучка.
«Да никто не виноват, просто роковое стечение обстоятельств. Ребёнок мог в любую сторону побежать и ответчик уже был — бы другой, и, может, частное лицо, и 15 миллионов уже бы не требовали, горе горем, но это роковая случайность», — высказал свое мнение еще один Гость.
Накануне, около 22:30, на улице Петра Смородина 26-летний водитель «Киа» сбил 64-летнего мужчину. Пешеход погиб.
А немного ранее, днем, на улице Шубина 42-летний мужчина умер после поездки на электросамокате. От чего наступила смерть — теперь выясняют в полиции.
«Судмедэкспертиза должна установить причину смерти, а потом разводить шум. У него, может, тромб оторвался, а мы подогреваем негатив к СИН — новому удобному виду транспорта. Это уже реально транспорт, и по эффективней нашего общественного, где автобусы вечером ждать можно по часу 17, 24 автобусы можно час стоять, пустота», — высказался Лёха.
GOROD48 сегодня спросил у липчан, часто ли они видят, как электросамокатчики спешиваются на переходах и получил отрицательный ответ.
Разрешение на строительство скандального ЖК «Турист» не выдано. Застройщик, «СЗ «Турист Эко-парк», за ним еще не обращался. Сообщила сегодня депутатам на сессии горсовета вице-губернатор Светлана Сурмий.
А рядом с Нижним парком плановые работы по замене тепловых сетей ведет компания «Стройгарант48», подрядчик «Квадры».
Напомним, после общественных обсуждений липецкие архитекторы и общественники написали открытое письмо руководству Липецкой области и Липецка. Однако ответа на него пока не получили.
Стоит добавить, что Светлана Сурмий не стала сегодня пояснять, почему вдруг застопорилось строительство, пояснив, что видела только эскиз. И сейчас мэрия ведет переговоры по архитектурному облику новостройки. Депутаты потребовали снизить этажность будущего здания.
«Уважаемая квадра, все сведения о том, что Петр Первый закапал клад в Липецке — придумки местных историков, закопайте все как было. Здесь золота нет!» — воспользовавшись случаем попросил Парамон.
Похолодание, которое накрыло Липецк, временное. Уже в начале августа станет теплее, температура вернется к климатической норме. Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура может подняться не выше +24 градусов. Может пройти небольшой дождь.
1
0
0
0
0
Комментарии (2)