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Общество
1195
сегодня, 12:16
32

Вы часто видели самокатчиков, которые спешиваются на переходе?

Нарушителей ловят во время операции «Пешеход».

Липчане, которые встретились нам на улице, не так уж и часто видят, чтобы самокатчики и велосипедисты проходили, а не проезжали пешеходный переход. Скорее, это исключение, хотя записано в правилах дорожного движения — нарушение п. 24.8 ПДД, которое карается штрафом в 800 рублей.

Отдельной статистики, сколько самокатчиков оказалось нарушителями, нет. Попадаются они на глаза инспекторам, как правило, во время операции «Пешеход».
Говорит Липецк
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Комментарии (32)

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Как гость
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Сначала новые
Махмуд
сегодня, 14:57
На ишаке спешиваться надо?
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Прагматик
сегодня, 14:45
Велосипедную дорожку видел только на проспекте Победы. И самокатчиков, которые едут по этому проспекту, как попало.
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Открыть глаза
сегодня, 15:00
Весь проспект, вся Московская с переходом на Гагарина, Плеханова, Зегеля, Неделина. Так же в парках (например на Новолипецке и рядом с Ривьерой). Ты не представляешь, как пешеходам все равно на эти разграничения. Что будем делать с такими?
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Циник
сегодня, 14:33
Ждем продолжения социальных опросов на следующие темы: 1. Часто ли вы передвигаетесь (либо видите как передвигаются) пешеходы по велосипедным дорожкам? 2. Часто ли вы переходите дорогу в неположенном месте? 3. Часто ли вы переходите дорогу на запрещающий знак светофора? И в этом же духе. Интересно было бы послушать ответы этих сознательных граждан. PS не являюсь защитником кого-либо PPS но если ты пешеход и идешь по велодорожке, знай - ты не прав
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кит
сегодня, 14:29
За неспешивание -конфискация самоката ! Только так ! А эти сюсюкания бесполезны ! Нужны радикальные меры !
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ха
сегодня, 14:25
и что ваша операция? я не представляю как гаишник будет при видя нарушения догонять этого самокатчика
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хороший самокатчик
сегодня, 14:20
Я лично хоть и не всегда, но в 90 % случаев стараюсь спешиваться, когда пересекаю пешеходный переход. Обязуюсь довести это число до 100 %.
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Да
сегодня, 14:25
На одного хорошего тысяча плохих.
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Мукисет Кустракитов
сегодня, 14:14
Один раз видел, на этого самокатчика все с удивлением смотрели. А вот когда пять человек на трех самокатах проехали мимо сотрудников "ГАИ", то на них никто внимания не обратил.
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Горожанин
сегодня, 14:10
В Питере эти адовы доски уже запретили, а у нас местные законодатели всё ещё с ручника не снялись, им ещё не понятно, что с этим делать и даже подготовленный пакет правил не утвердили. А пока люди калечатся и гибнут...
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Таточка
сегодня, 13:53
Опять, "офигенные" менеджеры, хотят выехать на плечах обычного народа.
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Житель
сегодня, 13:45
Самокатчики - большая проблема для города. Или выделяйте им специальную дорожку на проезжей части, или всех на остров, пусть там гоняют.
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ЗАПРЕТИТЬ
сегодня, 14:17
Какие им дорожки.Машинам негде встать,людям ходить в некоторых местах негде,а им дорожки. И что тогда? Типа они выезжать не будут с них? На них то ездят недалекие люди. Просто запретить и проблема решена. По-моему уже достаточно голосов в стране и фактов. Вся эта сетка самокатов,приносит очень много денег людям из правительства.Вот они и катаются.
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Ну да ну да
сегодня, 14:36
Какие им дорожки.Машинам негде встать,людям ходить в некоторых местах негде,а им дорожки. И что тогда? Типа они выезжать не будут с них? На них то ездят недалекие люди. Просто запретить и проблема решена. По-моему уже достаточно голосов в стране и фактов. Вся эта сетка самокатов,приносит очень много денег людям из правительства.Вот они и катаются. Серьезно? Парковок не хватает? Лень свою 5 точку донести до ближайшей парковки? А ну да, мы же хотим под окном ставить свое корыто. За несоблюдение правил ПДД может будем запрещать водить авто раз и навсегда? А то ни поворотники не включаем, ни скоростной режим не соблюдаем. Или в голове двойные стандарты?
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