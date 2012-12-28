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Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
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Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
Общество
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сегодня, 12:16
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Вы часто видели самокатчиков, которые спешиваются на переходе?
Нарушителей ловят во время операции «Пешеход».
Отдельной статистики, сколько самокатчиков оказалось нарушителями, нет. Попадаются они на глаза инспекторам, как правило, во время операции «Пешеход».
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