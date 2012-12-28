Вы часто видели самокатчиков, которые спешиваются на переходе?

Нарушителей ловят во время операции «Пешеход».

Липчане, которые встретились нам на улице, не так уж и часто видят, чтобы самокатчики и велосипедисты проходили, а не проезжали пешеходный переход. Скорее, это исключение, хотя записано в правилах дорожного движения — нарушение п. 24.8 ПДД, которое карается штрафом в 800 рублей.Отдельной статистики, сколько самокатчиков оказалось нарушителями, нет. Попадаются они на глаза инспекторам, как правило, во время операции «Пешеход».