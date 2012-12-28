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сегодня, 13:57
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Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей

Ответчик не согласился с решением суда и будет оспаривать его в вышестоящих инстанциях.

В Советском районном суде Липецка вынесли решение по незаурядному гражданскому делу, по иску матери погибшего под колесами мусоровоза 11-летнего ребенка к мэрии. Женщина просила суд взыскать 15 миллионов рублей с управления главного смотрителя, который является заказчиком контракта по отлову безнадзорных собак. Но судья Жанна Никульчева изменила ответчика на департамент дорожного хозяйства и благоустройства, который должен заплатить истице три миллиона рублей компенсации причиненного ей морального вреда.

Напомним, что трагедия произошла утром 21 апреля 2022 года в Липецке напротив дома №76 по улице Гагарина. За рулем мусоровоза, принадлежащего компании «ЭкоПром-Липецк», находился 38-летний водитель. По версии трагедии, озвученной очевидцами, попавший под «МАЗ» школьник убегал от стаи собак. На запись уличной камеры наблюдения, кстати, как раз попали собаки, которые бегали возле той самой злосчастной контейнерной площадки, у которой случилась трагедия.

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После гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ) в отношении начальницы отдела управления УГС мэрии, которая, в том числе, контролировала подрядную организацию, занимавшуюся отловом собак. В то время исполнителем муниципального контракта было ИП Двуреченская Т.И. Заказчик расторг договор с этой скандальной организацией в октябре 2022 года по причине неисполнения ею обязательств.

Расследование этого дела еще не закончено и обвинения сотруднице УГС не предъявлено. Но почему иск подан к УГС мэрии, а не к «Эко-Прому»? И чем закончилось возбужденное полицией по факту жуткого происшествия уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)?

Оказалось, из полиции его забрал региональный Следком в связи с большим общественным резонансом случившегося. Но позже в СУ СК РФ по Липецкой области это уголовное дело прекратил — в связи с отсутствием у водителя мусоровоза возможности предотвратить смертельный наезд на ребенка.

— Мы не согласны с решением суда, так как никакой нашей вины в смертельном наезде мусоровоза на ребенка нет. Мы будем оспаривать это решение в вышестоящих инстанциях, — сказали GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.
ДТП
дети
бродячие животные
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанка
7 минут назад
Столько времени прошло, а собаки как бегали, так и бегают. Решать проблему, видимо, не собираются. А если б присудили 15 млн маме заплатить, 100 % служба по отлову собак сама же потом и постреляла своих псов.
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Виталик
33 минуты назад
В это время оказался мусоровоз, а, мог бы каждый из нас, а, с собаками надо бороться, что то очень много их стало на улице!!!!!
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гость7
34 минуты назад
эта мать не научила своего тупоголового дитяти смотреть куда бежит, а виноваты все вокруг. это с нее взыскать надо.
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Изольда
сегодня, 15:13
С собаками и по сей день проблема в Липецке!!!!!!!
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Виталик
сегодня, 15:10
Ирина Кретова, которая отвечала за отлов собак, так и не понесла наказание в Липецке, её взяли под стражу весной в Ростовской области, а в Липецке у неё были высокие покровители, мальчику светлая память, родителям соболезнование, а водитель не виноват, ему наверное по сей день сниться этот кашмар!!!!!!
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12345
сегодня, 14:58
Ребенка не вернешь к сожалению, а бродячих собак нужно отстреливать, чтобы подобных случаев не было в будущем
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Гость
сегодня, 15:28
После первого выстрела тебе путёвка обеспечена, ум есть? В черте города?
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бывший росстатовест
сегодня, 14:58
ДА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ НИЧТО-А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ.
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Маша
сегодня, 14:39
Они и три миллиона с водителя взыщут, будет лет пять на Экопром батрачить бесплатно, как срок отмотает. .
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Виталик
сегодня, 15:02
А, водитель здесь причём???? Ребёнок выскочил из за кустов, убегая от стаи собак, водитель ехал 5 км /ч, это писали раньше!!!
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Гость
18 минут назад
А, водитель здесь причём???? Ребёнок выскочил из за кустов, убегая от стаи собак, водитель ехал 5 км /ч, это писали раньше!!! Почему подезжая к мусырным контейнерам человек сидевшй рядом с водителем не выходит и не смотрит когда тот здает задом или делает маневры?
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Гость
сегодня, 14:35
Да никто не виноват, просто роковое стечение обстоятельств. Ребёнок мог в любую сторону побежать и ответчик уже был - бы другой, и может частное лицо и 15 млн. Уже бы не требовали, горе горем, но это роковая случайность
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липчанин
27 минут назад
Случайность ли, что по городу бегала стая агрессивных собак?.. Вряд ли. Во-первых, законодатели приняли этот антинародный закон, и они главные виновники. Во-вторых, виновны те, кто не занимались отловом, хотя были должны. В-третьих, те, кто не контролировал отлов.
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Жучка
сегодня, 14:33
Оспаривать собрались! Издевательсто над людьми. Они , что хотят водителя посадить??? Да лучше деньги отдать, чем человеку жизнь сломать за решёткой. И деньги не из лличного кармана. Водителю наверное во сне это снится, ему с этим жить... А с собаками вопросы до сих пор не решены....
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