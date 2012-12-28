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Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
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Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
Происшествия
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сегодня, 13:57
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Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
Ответчик не согласился с решением суда и будет оспаривать его в вышестоящих инстанциях.
Напомним, что трагедия произошла утром 21 апреля 2022 года в Липецке напротив дома №76 по улице Гагарина. За рулем мусоровоза, принадлежащего компании «ЭкоПром-Липецк», находился 38-летний водитель. По версии трагедии, озвученной очевидцами, попавший под «МАЗ» школьник убегал от стаи собак. На запись уличной камеры наблюдения, кстати, как раз попали собаки, которые бегали возле той самой злосчастной контейнерной площадки, у которой случилась трагедия.
После гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ) в отношении начальницы отдела управления УГС мэрии, которая, в том числе, контролировала подрядную организацию, занимавшуюся отловом собак. В то время исполнителем муниципального контракта было ИП Двуреченская Т.И. Заказчик расторг договор с этой скандальной организацией в октябре 2022 года по причине неисполнения ею обязательств.
Расследование этого дела еще не закончено и обвинения сотруднице УГС не предъявлено. Но почему иск подан к УГС мэрии, а не к «Эко-Прому»? И чем закончилось возбужденное полицией по факту жуткого происшествия уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)?
Оказалось, из полиции его забрал региональный Следком в связи с большим общественным резонансом случившегося. Но позже в СУ СК РФ по Липецкой области это уголовное дело прекратил — в связи с отсутствием у водителя мусоровоза возможности предотвратить смертельный наезд на ребенка.
— Мы не согласны с решением суда, так как никакой нашей вины в смертельном наезде мусоровоза на ребенка нет. Мы будем оспаривать это решение в вышестоящих инстанциях, — сказали GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.
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