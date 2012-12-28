В Липецкой области дожди, грозы и до +25

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атлантического циклона — погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами.

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.С 28 июля местами по Липецкой области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов — 5 класс горимости.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 31 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году –5 градусов тепла.