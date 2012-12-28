Осень еще не скоро: лето вернется в Липецкую область в начале августа

Пока среднесуточная температура на три градуса опустилась ниже нормы.

Сегодня днем пахнуло осенью. Днем зарядил дождь. Неужели лето — все?!Надо потерпеть совсем чуть-чуть, до первых дней августа. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов, в конце июля среднесуточные температуры в Липецкой области фиксируют на три градуса ниже нормы — 17 градусов, вместо 20,5.— Липецкая область оказалась в тылу Скандинавского циклона, происходит заток арктического воздуха в наш регион. Когда циклон отойдет, заток уменьшится и потеплеет, — уточнил Николай Зиборов.Завтра днем в Липецкой области ожидается +23 градуса, а уже 1 и 2 августа воздух прогреется до +25 градусов.Дожди если и будут, то кратковременные, а не по-осеннему затяжные. В отдельных районах в ближайшие три дня возможны грозы.