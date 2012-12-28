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Общество
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сегодня, 12:36
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Осень еще не скоро: лето вернется в Липецкую область в начале августа
Пока среднесуточная температура на три градуса опустилась ниже нормы.
Надо потерпеть совсем чуть-чуть, до первых дней августа. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов, в конце июля среднесуточные температуры в Липецкой области фиксируют на три градуса ниже нормы — 17 градусов, вместо 20,5.
— Липецкая область оказалась в тылу Скандинавского циклона, происходит заток арктического воздуха в наш регион. Когда циклон отойдет, заток уменьшится и потеплеет, — уточнил Николай Зиборов.
Завтра днем в Липецкой области ожидается +23 градуса, а уже 1 и 2 августа воздух прогреется до +25 градусов.
Дожди если и будут, то кратковременные, а не по-осеннему затяжные. В отдельных районах в ближайшие три дня возможны грозы.
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