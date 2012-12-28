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Общество
2079
сегодня, 12:36
9

Осень еще не скоро: лето вернется в Липецкую область в начале августа

Пока среднесуточная температура на три градуса опустилась ниже нормы.

Сегодня днем пахнуло осенью. Днем зарядил дождь. Неужели лето — все?!



Надо потерпеть совсем чуть-чуть, до первых дней августа. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов, в конце июля среднесуточные температуры в Липецкой области фиксируют на три градуса ниже нормы — 17 градусов, вместо 20,5.

— Липецкая область оказалась в тылу Скандинавского циклона, происходит заток арктического воздуха в наш регион. Когда циклон отойдет, заток уменьшится и потеплеет, — уточнил Николай Зиборов.

Завтра днем в Липецкой области ожидается +23 градуса, а уже 1 и 2 августа воздух прогреется до +25 градусов.



Дожди если и будут, то кратковременные, а не по-осеннему затяжные. В отдельных районах в ближайшие три дня возможны грозы.
погода
лето
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Жары
21 минуту назад
не будет .Будет умеренно тепло . Зима придет возможно раньше ,чем обычно .
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Гость
сегодня, 15:06
Отлично, пусть еще тепло и солнце будет
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Стало быть
сегодня, 13:40
А может будет, а может и нет.. классная работа
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Да уж
сегодня, 13:16
Хорошо, что не так жарко сегодня. Ляпота...
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Ну
сегодня, 12:57
Пусть дольше циклон стоит, а жара нам ни к чему. Кому холодно-в баню!
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Позитив
сегодня, 13:18
Кому жарко - на Север!!!
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О Факты
сегодня, 12:55
Больше всего осадков выпадает в Липецке в Июле... а не в сентябре, октябре, ноябре как многие думают.
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Блондинка
сегодня, 12:50
И стрижи улетели...
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Гость
сегодня, 14:28
Грустно
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