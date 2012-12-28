Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Родители — во взрослой реанимации, их малыши — в детской
Происшествия
На улице Петра Смородина под колёсами «Киа» погиб 64-летний мужчина
Происшествия
В Липецкой области атлантический циклон принесет резкое похолодание
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: изменения в работе транспорта, почему закрыли Зелёный остров и кому чаще приходится перерабатывать
Общество
Липецкая вечЁрка: девчачьи разборки, выпавший малыш и полет «Лексуса»
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Зеленый остров» закрывают на реконструкцию, но все запланированные ранее мероприятия на нем состоятся
Общество
Липчанин умер после поездки на электросамокате
Происшествия
Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
Происшествия
«Это не футбол. Я свою команду не узнал», - главный тренер Ромащенко устроил разнос футболистам
Спорт
Читать все
«Надо, чтобы гости города увозили из Липецка что-то металлическое»
Общество
На улице Советской появились эковандалы
Общество
Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
Происшествия
Дорогу в Нижнем парке перекопал подрядчик «Квадры», а не московский строитель ЖК «Турист»
Общество
Липчанин умер после поездки на электросамокате
Происшествия
В ДТП в Ельце пострадал 44-летний водитель грузовика «Мерседес»
Происшествия
Хранить почти полмиллиона рублей в термокружке оказалось плохой идеей
Происшествия
25-летняя квартиросъёмщица украла у хозяйки ювелирные украшения на 59 900 рублей
Происшествия
Понаделал нам делов замминистра Иванов
Общество
Спасатели отстояли от огня коттедж
Происшествия
Читать все
Происшествия
2753
сегодня, 15:05
12

Липчанин умер после поездки на электросамокате

В полиции сейчас выясняют причины его смерти.

Накануне днем на улице Шубина около дома № 19 умер 42-летний мужчина. Очевидцы видели, как он ехал на электросамокате и упал.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 пояснили, что в настоящее время по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка.
электросамокат
смерть
0
3
3
1
7

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мимо прошёл
21 минуту назад
Хоть бы, они так кажый день сами падали
Ответить
Сочуствующий.
35 минут назад
Так или иначе, но самокаты - зло!
Ответить
Эксперт
53 минуты назад
Очевидцы видели, как он ехал на электросамокате и упал. - Да очевидно же жару словил вот и спекся. Не зря пишут что в жару надо дома сидеть.
Ответить
Потологоонатом
54 минуты назад
С сегодняшнего дня МАГНИТНЫЕ БУРИ они будут длится 3 дня. Будьте осторожны.
Ответить
Кирилл
56 минут назад
После поездки - не означает, что из-за поездки
Ответить
Жаль
58 минут назад
Царствие небесное. Соболезнования родственникам. Самокат - это транспорт. И нужно быть осторожным. Особенно сердечникам и гипертоникам в жару.
Ответить
Умный
сегодня, 15:41
Докатился...
Ответить
Лехе
сегодня, 15:34
Транспорт должен по проезжей части ездить, а не в пешеходной зоне. Об этом и речь.
Ответить
не эксперт
сегодня, 15:32
Запретить однозначно. Явно от самокатов только вред.
Ответить
Лёха
сегодня, 15:24
Судмедэкспертиза должна установить причину смерти а потом разводить шум у него может тромб оторвался а мы подогреваем негатив к СИН новому удобному виду транспорта это уже реально транспорт и по эффективней нашего общественного где автобусы вечером ждать можно по часу 17 24 автобусы можно час стоять пустота.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru