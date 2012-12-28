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Происшествия
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сегодня, 15:05
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Липчанин умер после поездки на электросамокате
В полиции сейчас выясняют причины его смерти.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 пояснили, что в настоящее время по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка.
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