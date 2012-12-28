Липчанин умер после поездки на электросамокате

В полиции сейчас выясняют причины его смерти.

Накануне днем на улице Шубина около дома № 19 умер 42-летний мужчина. Очевидцы видели, как он ехал на электросамокате и упал.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 пояснили, что в настоящее время по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка.