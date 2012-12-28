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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +5
Ноябрь не хочет становиться прохладнее — температура воздуха остаётся выше нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 и 18 ноября — от 0 до 2 градусов тепла, что на 1–3 градуса выше нормы, 19 ноября — 6–7 градусов тепла, что на 4–5 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью 6–11 м/сек, днём 8–13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса, днём — от 0 до +5.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью на улице — от -1 до -3 градусов, днём — от +1 до +3.
День 17 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1977 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году — 20 градусов мороза.
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