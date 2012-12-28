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Покупателя обманули на 1,3 миллиона рублей при покупке грузовика: продавца с сайта объявлений вычислили
Происшествия
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57 минут назад
Покупателя обманули на 1,3 миллиона рублей при покупке грузовика: продавца с сайта объявлений вычислили
Дело о мошенничестве направлено в суд.
«По данным следствия, в мае этого года обвиняемый разместил на объявление о продаже грузовика. Предоставив поддельные документы, он убедил жителя Дагестана передать ему 1,3 миллиона рублей якобы для приобретения поврежденного грузового седельного тягача. Но, получив деньги, скрылся», — сообщает областная прокуратура
Полиции удалось найти продавца. Свою вину он признал и частично вернул деньги.
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