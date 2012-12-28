Покупателя обманули на 1,3 миллиона рублей при покупке грузовика: продавца с сайта объявлений вычислили

Дело о мошенничестве направлено в суд.

В Хлевенском округе направлено в суд уголовное дело 68-летнего воронежца, обвиняемого в мошенничестве.«По данным следствия, в мае этого года обвиняемый разместил на объявление о продаже грузовика. Предоставив поддельные документы, он убедил жителя Дагестана передать ему 1,3 миллиона рублей якобы для приобретения поврежденного грузового седельного тягача. Но, получив деньги, скрылся», — сообщает областная прокуратураПолиции удалось найти продавца. Свою вину он признал и частично вернул деньги.