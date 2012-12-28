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Общество
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сегодня, 12:52
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Коллеги собрались вместе в отпуск, а потом одна передумала: дело дошло до суда
Разбираться во взаимоотношениях бывших подруг и их переписке пришлось прокурору Липецкого района, а потом и мировому судье.
«Ввиду непредвиденных обстоятельств одной из девушек пришлось отказаться от поездки. Подруга приняла эту информацию болезненно и перешла на оскорбления в мессенджере, а после того, как та ее заблокировала, и в личных сообщениях», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Разбираться во взаимоотношениях бывших подруг и их переписке пришлось прокурору Липецкого района, а потом и мировому судье. В результате нецензурные высказывания липчанки в адрес коллеги обернулись штрафом.
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