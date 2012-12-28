Коллеги собрались вместе в отпуск, а потом одна передумала: дело дошло до суда

Разбираться во взаимоотношениях бывших подруг и их переписке пришлось прокурору Липецкого района, а потом и мировому судье.

Жительницу Липецкого округа оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление коллеги (по части первой статьи 5.61 КоАП РФ). Девушки — давние знакомые, вместе работают и даже дружили. Чёрная кошка между ними пробежала, когда собрались в отпуск за границу.«Ввиду непредвиденных обстоятельств одной из девушек пришлось отказаться от поездки. Подруга приняла эту информацию болезненно и перешла на оскорбления в мессенджере, а после того, как та ее заблокировала, и в личных сообщениях», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Разбираться во взаимоотношениях бывших подруг и их переписке пришлось прокурору Липецкого района, а потом и мировому судье. В результате нецензурные высказывания липчанки в адрес коллеги обернулись штрафом.