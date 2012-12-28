НЛМК представил липчанам уникальную коллекцию картин

Новолипецкий металлургический комбинат и Липецкий художественный музей открыли совместную выставку «Художники – металлургам». Ее собрали из 30 уникальных полотен именитых живописцев середины XX века.

Коллекция картин отражает эпоху 50-60-х годов - жизнь человека того времени. В 1973 году Союз художников РСФСР подарил ее новолипчанам для наполнения картинной галереи. Одним из инициаторов её создания стал заслуженный художник Андрей Плотнов. Подарок художников стал итогом многолетней дружбы с металлургами. Живописцы часто бывали в производственных цехах НЛМК - писали портреты передовиков, помогали оформлять плакаты.Последние годы живопись не выставлялись. В этом году холсты прошли реставрацию и впервые за несколько десятилетий липчане вновь увидели уникальную коллекцию НЛМК. Выставка «Художники – металлургам» работает в Липецком художественном музее до 20 августа включительно. Вход бесплатный.