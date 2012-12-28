В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
В Липецкой области мать задолжала по алиментам на содержание сына больше 2 миллионов рублей
НЛМК Live
228
сегодня, 16:09
НЛМК представил липчанам уникальную коллекцию картин
Новолипецкий металлургический комбинат и Липецкий художественный музей открыли совместную выставку «Художники – металлургам». Ее собрали из 30 уникальных полотен именитых живописцев середины XX века.
Последние годы живопись не выставлялись. В этом году холсты прошли реставрацию и впервые за несколько десятилетий липчане вновь увидели уникальную коллекцию НЛМК. Выставка «Художники – металлургам» работает в Липецком художественном музее до 20 августа включительно. Вход бесплатный.
1
0
0
5
0