В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
ПозиTиV
88
19 минут назад
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В какой стране вы хотели бы побывать?
GOROD48 решил узнать мнения любителей путешествий.
Только один человек, среди встретившихся нам на улицах, признался, что мечтает съездить в Турцию. Желающих посетить Египет мы не нашли.
Достаточно много людей сказали, что никуда бы не хотели поехать, предпочитают Россию, где много мест для интересных путешествий.
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