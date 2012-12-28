GOROD48 решил узнать мнения любителей путешествий.

В какой стране вы хотели бы побывать? С таким вопросом мы обратились к липчанам на улице. Сразу несколько человек сказали, что хотели бы съездить в Японию — познакомиться с другой культурой. Были желающие побывать в Перу, США. Также липчане хотели бы посетить Италию, Испанию и Францию.Только один человек, среди встретившихся нам на улицах, признался, что мечтает съездить в Турцию. Желающих посетить Египет мы не нашли.Достаточно много людей сказали, что никуда бы не хотели поехать, предпочитают Россию, где много мест для интересных путешествий.