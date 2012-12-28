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88
19 минут назад
1

В какой стране вы хотели бы побывать?

GOROD48 решил узнать мнения любителей путешествий.

В какой стране вы хотели бы побывать? С таким вопросом мы обратились к липчанам на улице. Сразу несколько человек сказали, что хотели бы съездить в Японию — познакомиться с другой культурой. Были желающие побывать в Перу, США. Также липчане хотели бы посетить Италию, Испанию и Францию.

Только один человек, среди встретившихся нам на улицах, признался, что мечтает съездить в Турцию. Желающих посетить Египет мы не нашли.

Достаточно много людей сказали, что никуда бы не хотели поехать, предпочитают Россию, где много мест для интересных путешествий.
Говорит Липецк
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