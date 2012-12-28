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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: горожане против кумовства, но сами не прочь им воспользоваться

Во вторник липчан ждут вечер кино. гулянья во дворе, а ещё долгожданная прохлада, но с грозой.

Прохлада, дождь и гроза

Столбик термометра опустится до 23-25 градусов. Кроме того. В течение дня возможен дождь и гроза.

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Отключения света

С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы Астраханская, Перова и Потапова.

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А в промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов обесточат улицы Б.Хмельницкого, Водопьянова, Гастелло, Доватора, Катукова, Кривенкова, Левобережную, Механизаторов, Папина, Солидарности, площадь Мира. Проспекты Мира, Победы, Сиреневый проезд, а также территорию Петровского моста.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндек-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объяхать пробку.


Истина в...

Пожалуй, нет ничего лучше, чем после трудного рабочего дня посмотреть вечером хороший фильм. Это и предлагает сегодня липчанам культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская. 28) на заседании клуба «Истина в кине».

В 19:01 здесь начнётся просмотр, а затем пройдёт обсуждение картины «Клан». Аргентина. Испания, 2015. Криминальный триллер. Режиссёр Пабло Траперо (18+).

Правдивая история клана Пуччио. Эта семья похищала и убивала людей в 1980-х. Рейтинг фильма на Кинопоиске – 6.2.


Медиация в искусстве

Повысить популярность художественной выставки можно разными способами. Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) сегодня в 18:00 решила провести медиацию по экспозиции «Время обретённое» (16+).

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Одна из картин выставки

Гости смогут получить интерактивную информацию о произведениях. И тут же поделиться ею со знакомыми или окружающими. Весьма модный формат во многих странах. К слову, галерея объявила о продлении выставка классических символов в современном искусстве при кураторвстве Дарьи Эпин до 11 августа.

В мире китов…

А библиотека имени Е.Смургиса (ул. Вермишева, 11) в 13:00 проводит выставку-викторину «В мире китов и дельфинов» (6+). Можно не только ознакомиться с литературными произведениями, но и самому блеснуть эрудицией.

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Фото /vk.com/biblio_smurgis

Во двор!

Проект «Всей семьёй во двор» (0+) продолжает радовать липчан по месту жительства. Сегодня артисты, диджеи, ведущие доберутся до дома на улице Московской, 85. Жителям этого и соседних домов рекомендуют выйти во двор в 16:30 – будет весело.

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Конкурс архитекторов

В Липецкой области дан старт XXII конкурсу «Золотая капитель» на лучшее архитектурное произведение-2024. Архитекторы представят свои наиболее яркие и интересные объекты, реализованные в 2023-2024 годах: общественные здания и сооружения, градостроительные комплексы, жилые дома, реконструкция и реставрация, общественные пространства и т.д.

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Заявленная на смотр-конкурс конкурсная работа представляется для рассмотрения членам жюри в электронном виде. Форму заявки можно посмотреть здесь.

Победитель получит «Золотую капитель» с золотым дипломом, призеры получат серебряный и бронзовый диплом. Справки можно получить по электронному адресу: guas@admlr.lipetsk.ru и телефонам: (4742)  22-05-10, 22-78-81. Внимание! Заявки принимаются до 24 июля.

Кто поможет найти работу

Липчане ругают регион за кумовство. Но при этом и сами рассчитывают на помощь, например, при трудоустройстве, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob.

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36% опрощенных заявили, что реальную помощь в трудоустройстве им могут оказать друзья и знакомые. 27% полагаются на коллег. По 12% — на родителей и однокурсников. Каждый десятый полагается на разнообразных родственников, 7% — на одноклассников. Лишь 40% заявили, что надеются только на свои силы.

Работа и подработка

26% липчан помимо основной работы имеет дополнительно по совместительству. Выяснили в SuperJob. 21% открыто сообщают об этом своему работодателю, а 5% предпочитают держать такую информацию в секрете.

К слову, опасения не беспочвенны: 25% работодателей не одобряет, когда сотрудники совмещают работу в разных местах. Нейтрально относятся к этому 53% руководителей.

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В последнее время отмечают рост числа людей, у которых два, а иногда и больше мест работы.

Дорогие липчане! Нас ждёт очередной насыщенный день, но не бросайте следить за событиями в родном регионе на GOROD48. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова. До новых встреч!
Сегодня в Липецке
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