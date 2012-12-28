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1394
сегодня, 20:13
9

«Подарок» ко Дню Города: одно из известных липецких зданий теперь обезображено

Скорее всего, забор рухнул от времени.

Неприятный сюрприз произошёл в Липецке на День города: из-за рухнувшего забора оказалось обезображено одно из наиболее известных местных зданий.

На улице Неделина, 20 рухнуло вниз ограждение, которое защищало прохожих на нижнем ярусе.

Это здание знакомо липчанам, как бывший Шахматный клуб. Так одно время называлась и местная автобусная остановка, горожане отличали это здание от многих. В конце 1980-х сеанс одновременной игры здесь проводил 8-й чемпион мира по шахматам (1960-61 гг.) Михаил Таль. Сейчас здесь расположены шахматная школа, магазины, а над ними – жилые квартиры.

По словам очевидцев забор рухнул вниз, когда этого никто не ожидал. К счастью рядом не оказалось людей, поэтому обошлось без пострадавших. Судя по всему, забор упал от времени: бетонное основания износилось и треснуло на жаре, вся конструкция полетела вниз.
Шахматный клуб
авария
рухнул забор
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Безмасочник
3 минуты назад
Они даже покрасить не могут то, что коммуняки построили.
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Прохожий.
6 минут назад
Там и лестница уже год закрыта. Её полтора года назад отремонтировали, полгода про стояла и год как опять закрыли. Вот так они деньги отмывают. Ну а кровлю на крыше чуть ли не каждый год обновляют. За такие деньги проще металом застелить.
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Жижа
6 минут назад
Это капитализм рушится.
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Sokol med
13 минут назад
Символично. Похоже это Знак свыше.
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Старый хрен
15 минут назад
Там и лестница постоянно закрыта для прохода сигнальной лентой.
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Жужа
20 минут назад
Это прорыв!!!
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парторг
31 минуту назад
Никогда такого не было,и вот опять!
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Гость
44 минуты назад
Это какой-то.. Позор (с) собачье сердце
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65+
45 минут назад
За деньги которые потратили на фуршет в горсовете можно было построить новый кованый забор !
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