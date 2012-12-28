«Подарок» ко Дню Города: одно из известных липецких зданий теперь обезображено

Скорее всего, забор рухнул от времени.

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Неприятный сюрприз произошёл в Липецке на День города: из-за рухнувшего забора оказалось обезображено одно из наиболее известных местных зданий.На улице Неделина, 20 рухнуло вниз ограждение, которое защищало прохожих на нижнем ярусе.Это здание знакомо липчанам, как бывший Шахматный клуб. Так одно время называлась и местная автобусная остановка, горожане отличали это здание от многих. В конце 1980-х сеанс одновременной игры здесь проводил 8-й чемпион мира по шахматам (1960-61 гг.) Михаил Таль. Сейчас здесь расположены шахматная школа, магазины, а над ними – жилые квартиры.По словам очевидцев забор рухнул вниз, когда этого никто не ожидал. К счастью рядом не оказалось людей, поэтому обошлось без пострадавших. Судя по всему, забор упал от времени: бетонное основания износилось и треснуло на жаре, вся конструкция полетела вниз.