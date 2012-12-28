Игорь Артамонов первым прошел «муниципальный фильтр»

На данный момент у него пять соперников.

Сегодня действующий губернатор региона Игорь Артамонов подал в Липецкую областную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидатом на пост губернатора. Он прошел так называемый «муниципальный фильтр», то есть получил необходимое количество подписей депутатов в свою поддержку.Претендентам на должность губернатора Липецкой области необходимо собрать не менее 129 и не более 135 подписей. В их числе должно быть не менее 36 и не более 38 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов, округов, городских округов, находящихся в Липецкой области. При этом важно, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 муниципальных районах, округах, городских округах.Избирательная комиссия также приняла от Игоря Артамонова список лиц, которые его поддержали; первый финансовый отчет кандидата; письменное уведомление, что он не имеет счетов в иностранных банках.Также Игорь Артамонов предложил три кандидатуры, которые могут стать сенаторами Российской Федерации в случае его победы на выборах. Это директор Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Елена Гончарова, заместители губернатора Липецкой области Игорь Кремнев и Евгения Уваркина.Напомним, 7 июля облизбирком завершил прием документов от желающих побороться за пост губернатора Липецкой области. Заявления подали шесть человек: Игорь Артамонов (Единая Россия), Полина Валентинова (Новые люди), Анатолий Емельянов (ЛДПР), Лариса Ксенофонтова (Справедливая Россия — За Правду), Юрий Логинов (Коммунисты России) и Сергей Токарев (КПРФ).До 24 июля в облизбиркоме ждут от претендентов документы на регистрацию. Затем в течение 10 дней будут их проверять и принимать решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа. Выборы назначены на 8 сентября.