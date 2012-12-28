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Общество
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50 минут назад
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Пчеловоды помирились с потравившей насекомых агрофирмой
Судебные иски пчеловодов были обоснованы тем, что по вине агрофирмы произошла массовая гибель пчел на пасеках.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, иски пчеловодов были обоснованы тем, что по вине агрофирмы, проводившей обработку полей от вредителей и болезней , произошла массовая гибель пчел на пасеках.
«В ходе рассмотрения дела стороны заявили ходатайство о прохождении процедуры медиации, по результатам которой стороны заключили медиативные соглашения, которые утвердил суд. Производство по делам прекращено», — отметили в суде.
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