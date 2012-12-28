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290
50 минут назад
1

Пчеловоды помирились с потравившей насекомых агрофирмой

Судебные иски пчеловодов были обоснованы тем, что по вине агрофирмы произошла массовая гибель пчел на пасеках.

Елецким районным судом разрешены споры между пчеловодами Елецкого района к ООО «Агрофирма Елецкий» о возмещении материального ущерба.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, иски пчеловодов были обоснованы тем, что по вине агрофирмы, проводившей обработку полей от вредителей и болезней , произошла массовая гибель пчел на пасеках.

«В ходе рассмотрения дела стороны заявили ходатайство о прохождении процедуры медиации, по результатам которой стороны заключили медиативные соглашения, которые утвердил суд. Производство по делам прекращено», — отметили в суде.
пчёлы
сельское хозяйство
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Комментарии (1)

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Зря вы так
18 минут назад
Помирились. А нам теперь дешевый китайский покупай на Октябрьском рынке.
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