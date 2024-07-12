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28 минут назад

Малину по 600 рублей разбирают на ура!

Итоги недели: цены.

Как всегда в конце недели мы проверили, как изменились цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов подрос в цене на 33 рубля 24 копейки.



А корзина из дорогих продуктов, напротив, сбавила в цене 32 рубля 73 копейки.



На этой неделе сахар, непрерывно росший в цене с начала сезона заготовок, начал дешеветь. А если использовать непредусмотренный магазином лайфках, можно сэкономить еще больше: пять килограммов сахара, упакованные по кило, брать выгоднее, чем пятикилограммовую упаковку.



Дешевеют и яйца. В магазинах можно найти десяток по 60 рублей, еще удачней, относительно цены десятка, будет покупка в дискаунтере, правда, брать придется коробку с 30-ю яйцами.

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В одном из магазинов мы увидели акцию 1+1: не очень свежий хлеб продают парой по цене одной буханки.



Краснокачанная капуста стоит в два с лишним раза дороже белокачанной



Красный картофель тоже значительно дороже желтого



Мы обратили внимание, что на Центральном рынке в этом году меньше столов с местными овощами и фруктами. В администрации рынка подтвердили — примерно на треть. Из-за неурожая меньше липчан везет свою продукцию на продажу.

Цены на ягоды, мало сказать — кусаются. Малину продают уже по 600 рублей за килограмм!

— Неужели по такой цене покупают? — спросили мы.

— Дороже мяса и берут на ура! — таким был ответ.

Кстати, продавцы мяса пожаловались на рост закупочных цен. И кажется, что в мясных рядах теперь ориентируются на покупателей с зарплатой не меньше 100 000 рублей.

Цены на местные огурцы держат прежними: по 80-100 рублей за килограмм. При этом привозные огурцы предлагают по 60 рублей.



— На самолетах все хотят летать! Вот и ломят цены! — возмущались покупатели.

Зато помидоры уже лопаются от спелости. И есть возможность купить их подешевле.


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