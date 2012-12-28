Сегодня в Липецке: старинные костюмы, частный сектор без воды и что главное в работе, кроме зарплаты

Представляем подборку для лучшего завершения рабочей недели.

Погода будет точно такой же. Как и вчера: температура 27-29 градусов, без осадков.











С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б ,63, 65, 78, 80; Киевской, 34, 36, 41; Космонавтов, 88, 90, 92, 94, 94а, 96б; Кривенкова, 15, 17; Прудной, 2; Хорошавина, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27; в переулке Вишнёвом, 1а.









С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Бабушкина; Бардина, 1-79; Баумана, 52-92; Богатырской; Водной; Д.Бедного, 2, 66а; К. Булавина 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кочеткова, 1 - 62; Курчатова, 1 - 75; Московской, 6; Семенова-Тян-Шанского 1-118; Третьякова, 18; Юношеской, 5, 7, 8, 9, 13, 18, 18а, 28, 43, 44б, 44г, 50, 51, 52, 59а, 71, 75; на площади Заводской; в переулках Болотникова; Войнич; Ермака; Ракетном; Рудном; Тёплом; Щепкина; в садоводчествах «Горняк», «ГНорняк-1», «Спутник».











Липецкая государственная филармония приглашает в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2).









Экспозиция «Старый город» (6+) посвящена истории Липецка XVIII – начала XX веков и курорту «Липецкие минеральные воды». В 1820 году курорт посетил его учредитель – император Александр I. а в 1837 году – будущий царь-освободитель Александр II со своим учителем – выдающимся поэтом Василием Жуковским.







Экспозиция «Липецкая земля» (6+) рассказывает об укладе жизни земель, которые в последствии стали современной Липецкой областью и охватывает период XVI – XX веков: от образования городов-крепостей до становления крупных городов. Отдельные экспонаты посвящены знаменитым личностям, имена которых связаны с Липецким краем – М. Пришвину, И.Бунину, Е.Замятину, Л.Толстому.







Гулянья в парках





На эстраде парка Победы сегодня в 18:00 состоится концерт «Ромашковой счастье», подготовленный артистами ДК «Сокол» и ОП «Студеновский» (6+)



















Кино под открытым небом

В ролях: Александр Головин, Настатья Самбурская, кай Гетц, Диана Енакиева.







Кому деньги, кому - самореализация





Людей, считающих свою работу призванием больше всего среди дизайнеров – 43%, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Много таких и среди воспитателей – 39%, PR-менеджеров - 38%, врачей – 31% и учителей – 24%.



















Дорогие липчане! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Наверняка вы многое успели и сделали мир чуточку лучше. Впереди весёлые и заслуженные выходные – жизнь прекрасна. Но в наше время требуется держать «ушки на макушке», поэтому ни прожитый день, ни целая неделя не будут полными, если вы перестанете заглядывать в ленту новостей GOROD48. У нас вы найдёте всё самое интересное и полезное, будете в курсе всех событий. Чаще заходите на сайт и ничего-ничего не упускайте из виду. Ждём вас снова и снова.

В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Абрикосовой, Ануфриева, Барабанщикова, Басинского, Бахаева, Васильковой, Ватутина, Городовикова, Грушевой, Докучаева, Жактовской, Зелёной, Земляничной, Знаменской, Ильича, Исполкомовской, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Малиновой, Матросова, Медицинской, Минской, Надежды, Панфилова, Папанина, Паровозной, Партизанской, Поселковой, Прудной, Ромашковой, Рудничной, Рябиновой, Севастопольской, Славянской, Сливовой, Смирнова, Солнечной, Социалистической, Спартака, Ударников, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках 1-м Лесном. 2-м Лесном, 1-м Моторном, 2-м Моторном, 1-м Садовом, 2-м Садовом, 1-м Театральном, 2-м Театральном, Каштановом, Линейном, Спортином.В промежутке с 9:00 до 18:00 перебои со светом продолжительностью до 3-х часов возникнут на улицах Абрикосовой; Водопьянова, 15, 21, 21а, 21б, 21в; Земляничной, 21, 29; Меркулова, 8, 8а, 10, 10а; Надежды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Папанина; П.Смородина, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 9а; Ставянской, Сливовой, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; в переулке Виноградном; на проезде Каштановом, 1; а в промежутке с 13:00 до 18:00 – на улицах Водопьянова, 21б, 23, 23а, 23б, 25; П. Смородина д. 2, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26.ПробкиВ Липецке всегда немало заторов, а в пятницу и подавно. Следить за ситуацияе на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Без них в наше время уже никуда.В 19:00 здесь пройдёт шикарный концерт «Лето с симфоническим оркестром». В программу музыкального путешествия войдут произведения М. Мусоргского, С. Рахманинова, А. Вивальди, В.А.Моцарта, Л.В.Бетховена и других классиков.Две новые выставки торжественно откроется сегодня в 14:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25).Сегодня на их открытии сотрудники и волонтёры музея покажут усадебную моду XIX века. Люди в старинных нарядах будут встречать посетителей. Туда стоит сходить хотя бы, чтобы сфотографироваться!А в Нижнем парке и в Быхановом саду в 18:00 тоже будет звучать музыка проекта «Уличный артист». Своим творчеством поделятся липецкие музыканты (6+).На Липецком Городище сегодня в 20:00 включат большой экран и покажут всем желающим первые 4 серии сериала «Недетское кино». Россия. 2023. Фэнтези. Режиссёр Александр БогуславскийШкольники Даня и Таисия случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря Даньслава, Жабу Жабовну, Кикимору, Кощея, Лешего и других сказочных персонажей. Встреча с ними вдохновляет застенчивого Даню взяться за фестивальное кино и поиски отца, совершить подвиги ради Таисии и наладить отношения с мамой и бабушкой. Только приключения во времени нарушают баланс в мире, и теперь подростку предстоит все исправить и вернуть новых друзей домой, что не входит в планы безумного изобретателя, отца Таисии и других героев.И всё же большинство липчан выбирают работу не по душе, а идут туда, где платят больше. Об этом заявили 58% опрошенных. Для 21% важно продвижение по карьерной лестнице, а о призвании заявили только 17%.В первую очередь ради денег работают операторы call-центра - 83%, главные бухгалтеры - 75%, секретари - 73%, бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами - по 68%, юристы и офис-менеджеры - по 67%.