19-летняя девушка за рулём «МАЗа» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими

У села Большой Самовец Грязинского района столкнулись два грузовика.

Сегодня в Грязинском районе у села Большой Самовец на 26-м километре дороги Сселки-Плеханово-Грязи столкнулись «ГАЗель Next» и тягач «МАЗ». От удара «ГАЗель Next» улетела в кювет и перевернулась.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобилем «МАЗ» управляла 19-летняя девушка, которая при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущества в движении автомобилю «ГАЗель», который двигался по главной дороге.В результате ДТП пострадали три человека: 19-летняя девушка-водитель и 32-летний пассажир автомобиля «МАЗ» и 38-летний водитель автомобиля «ГАЗель».По данным пресс-службы УГПСС Липецкой области, на место дорожной аварии выехали сотрудники пожарной части №40. Спасатели стабилизировали большегруз и отключили аккумуляторы.— Обстоятельства, причины и условия ДТП будут установлены в результате проверки, — добавили в полиции.