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736
38 минут назад
6

19-летняя девушка за рулём «МАЗа» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими

У села Большой Самовец Грязинского района столкнулись два грузовика.

Сегодня в Грязинском районе у села Большой Самовец на 26-м километре дороги Сселки-Плеханово-Грязи столкнулись «ГАЗель Next» и тягач «МАЗ». От удара «ГАЗель Next» улетела в кювет и перевернулась.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобилем «МАЗ» управляла 19-летняя девушка, которая при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущества в движении автомобилю «ГАЗель», который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадали три человека: 19-летняя девушка-водитель и 32-летний пассажир автомобиля «МАЗ» и 38-летний водитель автомобиля «ГАЗель».

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По данным пресс-службы УГПСС Липецкой области, на место дорожной аварии выехали сотрудники пожарной части №40. Спасатели стабилизировали большегруз и отключили аккумуляторы.

— Обстоятельства, причины и условия ДТП будут установлены в результате проверки, — добавили в полиции. 

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области и пресс-службы УГПСС Липецкой области
ДТП
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Комментарии (6)

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Сначала новые
?
2 минуты назад
32-летний развлекаться с 19 ездил. И подставил ее?
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123
8 минут назад
Кто такую кукушку допустил за руль МАЗа
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48
8 минут назад
Удивительно
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Маска
18 минут назад
Категорию Е в 19 лет не дают.
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Позитив
6 минут назад
Вы где увидели полуприцеп? Она тягачем управляла, конечно сомневаюсь, что категория С у нее есть!
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Папа
24 минуты назад
Дочка рулит!
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