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Происшествия
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38 минут назад
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19-летняя девушка за рулём «МАЗа» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими
У села Большой Самовец Грязинского района столкнулись два грузовика.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобилем «МАЗ» управляла 19-летняя девушка, которая при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущества в движении автомобилю «ГАЗель», который двигался по главной дороге.
В результате ДТП пострадали три человека: 19-летняя девушка-водитель и 32-летний пассажир автомобиля «МАЗ» и 38-летний водитель автомобиля «ГАЗель».
По данным пресс-службы УГПСС Липецкой области, на место дорожной аварии выехали сотрудники пожарной части №40. Спасатели стабилизировали большегруз и отключили аккумуляторы.
— Обстоятельства, причины и условия ДТП будут установлены в результате проверки, — добавили в полиции.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области и пресс-службы УГПСС Липецкой области
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