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Общество
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55 минут назад
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Одного сбежавшего страуса сегодня видели в 20 километрах от дома
Страус замечен у деревни Бруслановка.
Очевидец Владимир Хожайнов снял страуса на видео и даже сообщил об этом по номеру «112». Но там не особо заинтересовались такой информацией.
Как рассказал GOROD48 Владимир Хожайнов, страус спокойно ходит в овраге вдоль дороги.
Владелец сбежавших страусов Владимир, узнав такую новость, обрадовался — до этого беглецов видели два дня назад.
— Значит, елецкую трассу они ещё не перешли, — вздохнул Владимир.
Пока ни одного из страусов после сообщений очевидцев поймать не удалось — когда за птицами приезжали на указанное место, их там уже не оказывалось.
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