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55 минут назад
7

Одного сбежавшего страуса сегодня видели в 20 километрах от дома

Страус замечен у деревни Бруслановка.

Только что одного из сбежавших 3 июля с частного подворья в селе Крутые Хутора страуса видели недалеко от деревни Бруслановка со стороны деревни Ключики Липецкого округа. Это примерно в 20 километрах от места побега.

Очевидец Владимир Хожайнов снял страуса на видео и даже сообщил об этом по номеру «112». Но там не особо заинтересовались такой информацией. 

Как рассказал GOROD48 Владимир Хожайнов, страус спокойно ходит в овраге вдоль дороги.

Владелец  сбежавших страусов Владимир, узнав такую новость, обрадовался — до этого беглецов видели два дня назад.

— Значит, елецкую трассу они ещё не перешли,  — вздохнул Владимир. 

Пока ни одного из страусов после сообщений очевидцев поймать не удалось — когда за птицами приезжали на указанное место, их там уже не оказывалось.
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Сам режиссер
23 минуты назад
А что же Владимир не поймал страуса ?
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А у второго
23 минуты назад
было очень вкусное мясо....
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Дятел
27 минут назад
Нагуляються сами придут нечего за ними гоняться
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Элиот
35 минут назад
Домой пробираются, оврагами.
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Садовод
35 минут назад
Страус способен бежать со скоростью пассажирского поезда. Надо проверить все станции ЮВЖД, там везде контртеррористический режим, людей задерживают, а уж страуса и подавно прихватят
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КотЭ
44 минуты назад
теперь промазолите всем глаза этими страусами....
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Коренная липчанка
49 минут назад
Страусы найдитесь!
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