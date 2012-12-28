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Общество
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24 минуты назад
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Сбежавших в Липецком округе страусов пока так и не нашли
Птиц ищут третий день. Одного страуса уже видели около Частой Дубравы, второго — в районе АЗС в селе Ленино.
Как рассказали GOROD48 в администрации Круто-Хуторского сельсовета Липецкого округа, по состоянию на утро 5 июля ни одного сбежавшего страуса найти и поймать не удалось.
При этом поступали сообщения, что одного страуса видели около Частой Дубравы, второго — в районе АЗС в селе Ленино.
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