Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В губернаторы Липецкой области выдвинулся 6-й кандидат
Общество
Под Ельцом столкнулись зерновоз и автобус, перевозивший граждан Белоруссии
Общество
В Липецкую область возвращается сухая и жаркая погода
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: новая прививка, говорящие светофоры и карьере липчан мешает любовь
Общество
«Прошу отозваться очевидцев»: липчанка ищет свидетелей нападения на женщину с ребенком
Происшествия
В Липецке оглашают приговор по делу игорной мафии
Происшествия
Хозяин сбежавших страусов попросил помощи в их поимке у охотнадзора
Общество
435 снятых с липчан клещей оказались заразными
Здоровье
За выходные семь раз горел мусор
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: новая прививка, говорящие светофоры и карьере липчан мешает любовь
Общество
Хозяин сбежавших страусов попросил помощи в их поимке у охотнадзора
Общество
В Липецке оглашают приговор по делу игорной мафии
Происшествия
В Липецкую область возвращается сухая и жаркая погода
Погода в Липецке
435 снятых с липчан клещей оказались заразными
Здоровье
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Прошу отозваться очевидцев»: липчанка ищет свидетелей нападения на женщину с ребенком
Происшествия
За выходные семь раз горел мусор
Происшествия
Архитектурный скандал в Ельце: спорный барельеф восстановят
Общество
На дороге Липецк-Данков столкнулись «Лада Калина» и «Газель»: есть пострадавший
Происшествия
Читать все
Общество
746
сегодня, 11:05
7

Хозяин сбежавших страусов попросил помощи в их поимке у охотнадзора

Сбежавших в Липецком округе страусов ищут с 3 июля. Вчера вечером одного страуса видели в окрестностях села Студёные Хутора.

Сегодня утром в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области пришёл хозяин сбежавших из частного подворья в селе Крутые Хутора страусов Владимир Курдюков и попросил помощи в их поимке.

Сбежавших в Липецком округе страусов ищут с 3 июля. Вечером 7 июля одного страуса видели в окрестностях села Студёные Хутора. О втором ничего давно не слышно.

Ранее одного страуса видели около Частой Дубравы, второго — в районе АЗС в селе Ленино.

Пенсионер Владимир Курдюков рассказал GOROD48, что завёл страусов в июне прошлого года просто для красоты. Птиц взял ещё маленькими птенцами. За год они подросли и оказались на редкость смышлёными: когда хозяева забыли закрыть калитку на засов, тут же толкнули её и сбежали на вольные хлеба.
страус
0
3
0
1
5

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
37 минут назад
Жалко птичек, хоть бы спасли.
Ответить
Лиза
38 минут назад
Надеюсь, со страусами ничего страшного не случится и вскоре они вернутся домой целыми и невредимыми.
Ответить
Мария
54 минуты назад
Как жалко птиц! ( ведь народец-то наш … Помогите , кто может, вернуть птиц в их дом… Жалко… боюсь , что убьют………(((. ПОМОГИТЕ ВЕРНУТЬ!
Ответить
свободу попугаям
57 минут назад
Да пусть гуляют, пока жара. Похолодает - сами вернутся.
Ответить
Романтик
58 минут назад
Когда-то, после октябрьского переворота 1917 года, принцесса Ольденбургская открыла двери парка-зверинца в Усманском бору и выпустила на волю завезённых из Германии в конце 19 века оленей. Чтобы класс-гегемон не скушал. Позже олени расплодились и их даже переселяли в другие регионы. Как знать, может, сбежавшие страусы повторят эту историю...Изменения климата дают все основания предполагать это.
Ответить
геге.мон
44 минуты назад
а ты сам-то из голубокрово-белокостных чтоль? аль из дворни почетного краеведа?
Ответить
Дав
59 минут назад
Да уже всяко на мясо пустили,страусина сейчас более 500р. Да и спросом пользуется
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru