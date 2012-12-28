Общество
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сегодня, 11:05
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Хозяин сбежавших страусов попросил помощи в их поимке у охотнадзора
Сбежавших в Липецком округе страусов ищут с 3 июля. Вчера вечером одного страуса видели в окрестностях села Студёные Хутора.
Сбежавших в Липецком округе страусов ищут с 3 июля. Вечером 7 июля одного страуса видели в окрестностях села Студёные Хутора. О втором ничего давно не слышно.
Ранее одного страуса видели около Частой Дубравы, второго — в районе АЗС в селе Ленино.
Пенсионер Владимир Курдюков рассказал GOROD48, что завёл страусов в июне прошлого года просто для красоты. Птиц взял ещё маленькими птенцами. За год они подросли и оказались на редкость смышлёными: когда хозяева забыли закрыть калитку на засов, тут же толкнули её и сбежали на вольные хлеба.
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