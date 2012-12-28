Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Сегодня в Липецке: кровопийцы, пароль от телефона жены и список профессий, которым повысят зарплату
Липецкая вечЁрка: девять сбитых беспилотников, трое утонувших за выходные и пьяная авария со страшным исходом
Общество
321
40 минут назад
1
Липецкие деревья и кустарники поражают грибковые заболевания
После нашествия ясеневой златки, которая уничтожила в Липецке почти все ясени, появились другие напасти. Единственный способ борьбы с ними — санитарная обрезка
Грибком поражено большое количество каштанов, подтвердили в пресс-службе мэрии. Если не принять меры, болезнь может привести к преждевременному опаданию листьев и замедлению роста деревьев.
«Бороться с этим можно только с помощью сильнодействующих химических препаратов. Однако их использование запрещено в городских условиях. Чтобы предотвратить распространение вредоносного грибка сотрудники «Зеленхоза» регулярно проводят обрезку повреждённых частей деревьев», — сообщили в мэрии.
Еще одна напасть — мучнистая роса. Это грибковое заболевание поражает листья и вызывается сильными перепадами температуры в течение суток. Мучнистую росу можно видеть на листьях кустарников. Сотрудники предприятия «Зеленхоз» в ближайшее время планируют их санитарную обрезку.
0
1
1
0
0
Комментарии (1)