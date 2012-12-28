Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Происшествия
Из-за аварии на энергосетях снижено давление воды в центре и на окраинах Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: кровопийцы, пароль от телефона жены и список профессий, которым повысят зарплату
Общество
Женщина взяла в долг 954 тысячи рублей и умерла
Общество
Еще одного утонувшего нашли в Липецке
Происшествия
Припозднившийся клиент задушил самогонщицу подушкой
Происшествия
На улице Индустриальной в Липецке покончил с собой мужчина
Происшествия
Липецкая вечЁрка: девять сбитых беспилотников, трое утонувших за выходные и пьяная авария со страшным исходом
Общество
Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Липецкой области
Погода в Липецке
В Липецкой области появился ещё один стобалльник ЕГЭ
Общество
Читать все
69-летняя липчанка перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей
Происшествия
Жара становится опасной: в ближайшие дни до +37
Погода в Липецке
Лишённый прав многодетный отец предложил инспектору ДПС 20 000 рублей — тот отказался
Происшествия
Бывший глава Лебедянского района оштрафован на миллион рублей
Происшествия
В Ельце на перекрёстке столкнулись два автомобиля: «Лада Веста» перевернулась
Происшествия
Пьяный водитель «шестёрки» хотел откупиться от инспекторов ДПС взяткой в 20 000 рублей
Происшествия
Липецкие деревья и кустарники поражают грибковые заболевания
Общество
У 32-летнего ельчанина конфисковали «Ниссан Микра»: он сел за руль пьяным
Происшествия
25-летний липчанин получил поражение вольтовой дугой: у него сожжено лицо
Здоровье
Из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
Происшествия
Читать все
Общество
321
40 минут назад
1

Липецкие деревья и кустарники поражают грибковые заболевания

После нашествия ясеневой златки, которая уничтожила в Липецке почти все ясени, появились другие напасти. Единственный способ борьбы с ними — санитарная обрезка

На улице Зегеля красивые каштаны выглядят все хуже и хуже. На листьях коричневые пятна — признак грибкового заболевания, которое называется бурая пятнистость.



Грибком поражено большое количество каштанов, подтвердили в пресс-службе мэрии. Если не принять меры, болезнь может привести к преждевременному опаданию листьев и замедлению роста деревьев.






«Бороться с этим можно только с помощью сильнодействующих химических препаратов. Однако их использование запрещено в городских условиях. Чтобы предотвратить распространение вредоносного грибка сотрудники «Зеленхоза» регулярно проводят обрезку повреждённых частей деревьев», — сообщили в мэрии.

Еще одна напасть — мучнистая роса. Это грибковое заболевание поражает листья и вызывается сильными перепадами температуры в течение суток. Мучнистую росу можно видеть на листьях кустарников. Сотрудники предприятия «Зеленхоз» в ближайшее время планируют их санитарную обрезку.


деревья
кустарники
грибок
0
1
1
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
коля
7 минут назад
Сложно .и нет .с другой стороны .если посмотреть.биологическое обьяснение .зачем остров зеленый спилили .да жук короед замучал.))))).все деревья сьел .мы даже спилить толком не успели.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru