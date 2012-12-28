Липецкие деревья и кустарники поражают грибковые заболевания

После нашествия ясеневой златки, которая уничтожила в Липецке почти все ясени , появились другие напасти. Единственный способ борьбы с ними — санитарная обрезка

На улице Зегеля красивые каштаны выглядят все хуже и хуже. На листьях коричневые пятна — признак грибкового заболевания, которое называется бурая пятнистость.Грибком поражено большое количество каштанов, подтвердили в пресс-службе мэрии. Если не принять меры, болезнь может привести к преждевременному опаданию листьев и замедлению роста деревьев.«Бороться с этим можно только с помощью сильнодействующих химических препаратов. Однако их использование запрещено в городских условиях. Чтобы предотвратить распространение вредоносного грибка сотрудники «Зеленхоза» регулярно проводят обрезку повреждённых частей деревьев», — сообщили в мэрии.Еще одна напасть — мучнистая роса. Это грибковое заболевание поражает листья и вызывается сильными перепадами температуры в течение суток. Мучнистую росу можно видеть на листьях кустарников. Сотрудники предприятия «Зеленхоз» в ближайшее время планируют их санитарную обрезку.