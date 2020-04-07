Общество

25 минут назад

Не спросил у ясеня: в Липецкой области завелся опаснейший вредитель

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#насекомое #вредитель #карантин
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Не спросил у ясеня: в Липецкой области завелся опаснейший вредитель

В регионе появился опаснейший вредитель, входящий в 20-ку угроз Евросоюза, который уничтожает ясени. Он уничтожил уже миллионы ясеней в России.

Минэкологии бьет тревогу -  в Московской области обнаружено опасное насекомое-вредитель – ясеневая изумрудная узкотелая златка. Этот вид был завезен из Восточной Азии в США и Европу, откуда начал свое распространение. Зеленый жучок селится на ослабленных деревьях – в основном, на ясенях, а также на некоторых видах вязов и орехов. В начале 2000-х годов златку впервые обнаружили в Москве. К настоящему времени вредитель уничтожил уже миллионы ясеней в европейской части России. Вид настолько опасен, что занесен в список 20 наиболее опасных для Евросоюза карантинных вредителей, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

- Информацию о распространении златки представила группа российских и украинских ученых, которая в течение трех лет изучала ареал распространения жука, - сообщила заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова. – У нас нет причин не доверять специалистам, поскольку в их числе – сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. По их данным, инвазивный вредитель появился не только в Подмосковье, но и в нескольких регионах европейской части России, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую, Тверскую, Владимирскую, Воронежскую и Ярославскую области. Мы попросили биологов, которые ведут полевые исследования по заказу Минэкологии, уточнить информацию, чтобы определить ареал златки и порекомендовать меры по борьбе с ней.

Ирина Стальнова также отметила, что распространение инвазивных видов может нанести существенный ущерб не только экологии, но и сельскому хозяйству, и другим отраслям. Хрестоматийным примером здесь является экспансия борщевика Сосновского, распространение таких аллергенных видов, как тополь бальзамический и клен американский.

Информация об ареале расселения златки нужна службам карантина и защиты растений России, Украины и всех стран Европы. Границы и темпы расширения территорий, населяемых златкой, нужно знать, чтобы свести к минимуму экологический и экономический ущерб, причиняемый вредителем.



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#насекомое #вредитель #карантин
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Комментарии (8)

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Гость

2 минуты назад
Ёся, посадить ясень на самоизоляцию)
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Ёся

4 минуты назад
А пути решения проблемы кто озвучит?
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гость

6 минут назад
Одни вредители
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Как гость

8 минут назад
Натравить на злыдня коронавирус!!!
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Рождённый ползать

9 минут назад
Байгора, видать, ..здец Вашему ясеню((
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Гость

10 минут назад
Одна нечесть!
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111

11 минут назад
давно уже в Липецке при чем съедал Листву целиком и в первой половине лето дерево уже голое почему-то жрет именно Ясень и не переходит на другие деревья а когда он объедал листву куда он девается ? уж не раз не видел что бы он переходил на другие деревья но и его тоже в глаза не видел просто понял о чем речь
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Байгора

12 минут назад
Оказывается это страшный жук?? У нас всю жизнь он на ясене в деревне живёт около дома!
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