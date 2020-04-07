25 минут назад
Не спросил у ясеня: в Липецкой области завелся опаснейший вредитель
В регионе появился опаснейший вредитель, входящий в 20-ку угроз Евросоюза, который уничтожает ясени. Он уничтожил уже миллионы ясеней в России.
- Информацию о распространении златки представила группа российских и украинских ученых, которая в течение трех лет изучала ареал распространения жука, - сообщила заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова. – У нас нет причин не доверять специалистам, поскольку в их числе – сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. По их данным, инвазивный вредитель появился не только в Подмосковье, но и в нескольких регионах европейской части России, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую, Тверскую, Владимирскую, Воронежскую и Ярославскую области. Мы попросили биологов, которые ведут полевые исследования по заказу Минэкологии, уточнить информацию, чтобы определить ареал златки и порекомендовать меры по борьбе с ней.
Ирина Стальнова также отметила, что распространение инвазивных видов может нанести существенный ущерб не только экологии, но и сельскому хозяйству, и другим отраслям. Хрестоматийным примером здесь является экспансия борщевика Сосновского, распространение таких аллергенных видов, как тополь бальзамический и клен американский.
Информация об ареале расселения златки нужна службам карантина и защиты растений России, Украины и всех стран Европы. Границы и темпы расширения территорий, населяемых златкой, нужно знать, чтобы свести к минимуму экологический и экономический ущерб, причиняемый вредителем.
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