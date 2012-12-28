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сегодня, 17:08
5

Трамвайный маршрут №1 заменит электробус маршрута №10

1 июля на реконструкцию закрывают трамвайную ветку от депо до Центрального рынка.

Как и предполагал GOROD48, сегодня в департаменте транспорта решили дать добро компании «СтройСервис» на демонтаж трамвайной ветки, по которой от остановки «Кольцо 9-го микрорайона» до остановки «Центральный рынок» ездил трамвай маршрута №1.

Демонтаж этой ветки концессионер начет уже в понедельник, 1 июля.

Трамвай-«единичку» на время реконструкции ветки заменит электробус №10. Его расписание можно будет найти на сайте МУП «Липецкая городская транспортная компания».
трамвай
концессия
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Yana
41 минуту назад
Мне трамвай очень удобен. всего 2 остановки от Ц. Рынка до дома. С нетерпением жду новые вагоны.
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Житель Циолковского
49 минут назад
Не плохо конечно - рельсы с трамваем скоро (месяцев через 10) новые появятся возле дома. Но есть два НО: 1. Электробус явно не будет ходить с такой же частотой, как и трамвай. 2. Трамвай от ЦР до Депо назывался 2 (так на нём были написано во всяком случае), но не 1.
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Гость
сегодня, 17:37
Значит придётся некоторым ждать автобуса ещё по часу и более. И так нехватка в общественном транспорте и ещё снимают с других маршрутов и добавляют рейсы.
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ВИТА
сегодня, 17:36
Нужно 10-тый автобус на Сырский Рудник продлить, а то 24-тый не возможно дождаться уже в 20:00 часов с Сырского нет не 24 не 345 вообще кошмар какой-то .
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Даа
сегодня, 17:17
А может проще было электробус и пустить на постоянку
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