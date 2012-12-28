Трамвайный маршрут №1 заменит электробус маршрута №10

1 июля на реконструкцию закрывают трамвайную ветку от депо до Центрального рынка.

Как и предполагал GOROD48, сегодня в департаменте транспорта решили дать добро компании «СтройСервис» на демонтаж трамвайной ветки, по которой от остановки «Кольцо 9-го микрорайона» до остановки «Центральный рынок» ездил трамвай маршрута №1.Трамвай-«единичку» на время реконструкции ветки заменит электробус №10. Его расписание можно будет найти на сайте МУП «Липецкая городская транспортная компания».