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Общество
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сегодня, 17:08
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Трамвайный маршрут №1 заменит электробус маршрута №10
1 июля на реконструкцию закрывают трамвайную ветку от депо до Центрального рынка.
Демонтаж этой ветки концессионер начет уже в понедельник, 1 июля.
Трамвай-«единичку» на время реконструкции ветки заменит электробус №10. Его расписание можно будет найти на сайте МУП «Липецкая городская транспортная компания».
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