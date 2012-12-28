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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: повышение тарифов, тысячи сгоревших свиней и первый шлагбаум

Сегодня, 26 июня, стало известно, что тарифы на коммунальные услуги вырастут на 8-9%, в селе Преображенье выгорел свинокомплекс, и на улице Ленина презентовали первый шлагбаум, установленный во дворе дома попавшего в зону платных парковок.

Новость ожидаемая, но от этого не менее неприятная  1 июля повышаются коммунальные тарифы. В среднем они вырастут на 8-9%: холодная вода подорожает на 8,6%, водоотведения на 7,7%, плата за тепло вырастет на 9,85%, плата за мусор на 9%, газ подорожает на 9,87%, а электроэнергия — на 8,9%.



Новость, естественно, очень быстро набрала более сотни гневных комментариев.

«Действующие тарифы оплатить не в состоянии, куда еще увеличенные?» — возмутился Гость.

«Тогда готовьтесь, чтобы услуга соответствующие оказана была. Если вода, то нормальная, горячая — значит горячая, отопление горячее, а не так как сейчас. Электричество — как положено. А то как в банке, повышение по хотению», — потребовал Сергей.

«Повышается зарплата бюджетникам на 10%. Вот туда и отнесем», — заявил О О.

«ЖЭКх потрошитель!» — съязвил Однако.

«Да уж, с такими тарифами скоро мыться будем всей семьей в одной ванной по очереди», — переживает Липчанка.

«Я со своей моюсь на центральном пляже, мне вода не нужна», — пошутил Вячеслав Артур.

«Проезд подняли, продукты все взлетели, ЖКХ 2 раз за год, и это уже для них норма, и все так и должно быть, скажите куда движемся товарищи, в пропасть?» — переживает ООО.

«Плановое обнищание», — считает М.

«Липчане, берегите нервы! Нам досталось непростое время и может быть еще труднее! Надо пережить несмотря ни на что!» — посоветовал КГБ.

Сегодня утром в селе Преображенье Измалковского района сгорел свинокомплекс ООО «Черкизово-Свиноводство».


Во время пожара  погибли 560 свиноматок и 6 720 поросят.

«Рано или поздно, все равно, зажарили бы!» — съязвил Позитив.

И еще новость о животных. Усманский районный суд скоро рассмотрит уголовное дело 31-летней женщины, которая во время ссоры с сожителем  перерезала ножом шею 4-месячному котенку. 

«Сожитель наверное подумал что следующий он». — предположил Так как есть.

«Хорошо никто не знает, сколько котят в деревнях топят, на пожизненное потянет», — добавили Жители деревни.

Первый липецкий двор закрылся от автомобилей. На улице Ленина, 15 установили шлагбаумы. GOROD48 выяснил, какие трудности пришлось преодолеть жильцам, чтобы поучаствовать в соответствующей городской программе. Мэрия компенсирует 90% стоимости установки шлагбаумов тем, чьи дома попали в зону платных парковок.

Липчане, кстати, не торопятся воспользоваться субсидией. Полный пакет документов собрали и получили разрешение жильцы только двух домов.

«Этот китайский шлагбаум сломается через месяц и чинить его будут жильцы за свой счет», — предупредил Прохожий.

«Два года шлагбаум работал, сломался зимой. Ремонт стоил как новый. Так что стоит пылится, сломанный уже год. Так что вы правы уважаемый», — продолжил тему Липчанин.

«Платные парковки придумали чиновники, а хлопоты и затраты на установку шлагбаумов возложили на жильцов, как будто в мэрии не кому этим заняться», — возмущается Иван.

«Поупирайся, пробей и заплати за установку шлагбаума, потом за его обслуживание и ремонт выкладывай регулярно. Установите платную парковку во дворах для всех, кроме жильцов. И никто во дворы прятаться от оплаты не будет, и жильцам счастье без шлагбаума». — посоветовал Петрович.

Погода налаживается. На завтра синоптики дождей не обещают, а  температура воздуха составит от +22 до +24 градусов.
вечЁрка
тарифы
пожар
платные парковки
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Комментарии (6)

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Анна
36 минут назад
Так бы пенсии поднимали всем пенсионерам,чтобы кроме квартплаты ещё хватило на питание,лечение и проживание,а ещё на путешествия,как в Америке и Европе.
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Лиза
42 минуты назад
Жалко животных! Почему не спасли поросят-то, такой большой свинокомплекс и его работники не видели, что он горит?
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Гога
49 минут назад
Вот это хорошая новость, зарплаты с 1 июля вырастут на 10 процентов и комуналка на 9 процентов, гуляй народ, действенная прибавка для жизни.
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Сергей
сегодня, 22:12
Дерут с народа три шкуры, только было повышение опять подымаю, вы бы так зарплату подымали как нологи и жкх.
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Пожарник
сегодня, 21:05
Славное время Поросят никто не охранял?
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Электорат
сегодня, 20:51
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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