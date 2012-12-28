Липецкая вечЁрка: повышение тарифов, тысячи сгоревших свиней и первый шлагбаум

Сегодня, 26 июня, стало известно, что тарифы на коммунальные услуги вырастут на 8-9%, в селе Преображенье выгорел свинокомплекс, и на улице Ленина презентовали первый шлагбаум, установленный во дворе дома попавшего в зону платных парковок.