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Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: повышение тарифов, тысячи сгоревших свиней и первый шлагбаум
Сегодня, 26 июня, стало известно, что тарифы на коммунальные услуги вырастут на 8-9%, в селе Преображенье выгорел свинокомплекс, и на улице Ленина презентовали первый шлагбаум, установленный во дворе дома попавшего в зону платных парковок.
Новость, естественно, очень быстро набрала более сотни гневных комментариев.
«Действующие тарифы оплатить не в состоянии, куда еще увеличенные?» — возмутился Гость.
«Тогда готовьтесь, чтобы услуга соответствующие оказана была. Если вода, то нормальная, горячая — значит горячая, отопление горячее, а не так как сейчас. Электричество — как положено. А то как в банке, повышение по хотению», — потребовал Сергей.
«Повышается зарплата бюджетникам на 10%. Вот туда и отнесем», — заявил О О.
«ЖЭКх потрошитель!» — съязвил Однако.
«Да уж, с такими тарифами скоро мыться будем всей семьей в одной ванной по очереди», — переживает Липчанка.
«Я со своей моюсь на центральном пляже, мне вода не нужна», — пошутил Вячеслав Артур.
«Проезд подняли, продукты все взлетели, ЖКХ 2 раз за год, и это уже для них норма, и все так и должно быть, скажите куда движемся товарищи, в пропасть?» — переживает ООО.
«Плановое обнищание», — считает М.
«Липчане, берегите нервы! Нам досталось непростое время и может быть еще труднее! Надо пережить несмотря ни на что!» — посоветовал КГБ.
Сегодня утром в селе Преображенье Измалковского района сгорел свинокомплекс ООО «Черкизово-Свиноводство».
Во время пожара погибли 560 свиноматок и 6 720 поросят.
«Рано или поздно, все равно, зажарили бы!» — съязвил Позитив.
И еще новость о животных. Усманский районный суд скоро рассмотрит уголовное дело 31-летней женщины, которая во время ссоры с сожителем перерезала ножом шею 4-месячному котенку.
«Сожитель наверное подумал что следующий он». — предположил Так как есть.
«Хорошо никто не знает, сколько котят в деревнях топят, на пожизненное потянет», — добавили Жители деревни.
Первый липецкий двор закрылся от автомобилей. На улице Ленина, 15 установили шлагбаумы. GOROD48 выяснил, какие трудности пришлось преодолеть жильцам, чтобы поучаствовать в соответствующей городской программе. Мэрия компенсирует 90% стоимости установки шлагбаумов тем, чьи дома попали в зону платных парковок.
Липчане, кстати, не торопятся воспользоваться субсидией. Полный пакет документов собрали и получили разрешение жильцы только двух домов.
«Этот китайский шлагбаум сломается через месяц и чинить его будут жильцы за свой счет», — предупредил Прохожий.
«Два года шлагбаум работал, сломался зимой. Ремонт стоил как новый. Так что стоит пылится, сломанный уже год. Так что вы правы уважаемый», — продолжил тему Липчанин.
«Платные парковки придумали чиновники, а хлопоты и затраты на установку шлагбаумов возложили на жильцов, как будто в мэрии не кому этим заняться», — возмущается Иван.
«Поупирайся, пробей и заплати за установку шлагбаума, потом за его обслуживание и ремонт выкладывай регулярно. Установите платную парковку во дворах для всех, кроме жильцов. И никто во дворы прятаться от оплаты не будет, и жильцам счастье без шлагбаума». — посоветовал Петрович.
Погода налаживается. На завтра синоптики дождей не обещают, а температура воздуха составит от +22 до +24 градусов.
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