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сегодня, 15:20
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В селе Преображенье выгорел свинокомплекс — погибли все свиноматки с поросятами

Пожар был потушен почти на трех тысячах квадратных метров.

Утром 26 июня в селе Преображенье Измалковского района загорелся комплекс ООО «Черкизово-Свиноводство». К двум часам пожар в свинокомплексе был потушен на 2 960 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

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— Погибших и пострадавших нет. Произошла гибель всех находящихся в свиноферме животных (560 свиноматок и 6 720 поросят). Пламя тушили пять отделений пожарной охраны и служба пожаротушения, — рассказали в МЧС.

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МЧС
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Комментарии (5)

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Сергей Тонких
35 минут назад
жаль, "мясо" пропало / и у "бизнеса" ущерб не маленький ... жаль
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Ожидаемо.
35 минут назад
Тратить деньги на "излишества" вроде пожарной безопасности, и не только, там не приветствуется.
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м
59 минут назад
сотрудников не было ,а все животные погибли? ничего не смущает??
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Николай
15 минут назад
Там сплошная автоматика, человек десять в смене.
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Позитив
сегодня, 15:26
Рано или поздно, все-равно, зажарили бы!
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