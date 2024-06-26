В селе Преображенье выгорел свинокомплекс — погибли все свиноматки с поросятами

Пожар был потушен почти на трех тысячах квадратных метров.



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Утром 26 июня в селе Преображенье Измалковского района загорелся комплекс ООО «Черкизово-Свиноводство». К двум часам пожар в свинокомплексе был потушен на 2 960 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.— Погибших и пострадавших нет. Произошла гибель всех находящихся в свиноферме животных (560 свиноматок и 6 720 поросят). Пламя тушили пять отделений пожарной охраны и служба пожаротушения, — рассказали в МЧС.