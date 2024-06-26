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Происшествия
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сегодня, 15:20
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В селе Преображенье выгорел свинокомплекс — погибли все свиноматки с поросятами
Пожар был потушен почти на трех тысячах квадратных метров.
— Погибших и пострадавших нет. Произошла гибель всех находящихся в свиноферме животных (560 свиноматок и 6 720 поросят). Пламя тушили пять отделений пожарной охраны и служба пожаротушения, — рассказали в МЧС.
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