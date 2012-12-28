Уходящий циклон заберет из Липецкой области дожди

27 июня Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона с центром над Средним Уралом – в Черноземье пройдут небольшие кратковременные дожди. 28 и 29 июня атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 июня — 17-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы, 29 июня — 22 градуса тепла, что на 2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью повсеместно, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, 6-11 м/сек. Ночью на улице от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 27 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 7 градусов тепла.