Почему из Липецкой области не уезжают молодые программисты, и правда ли, что хороший сварщик — на вес золота?
Мать задолжала по алиментам на находящуюся в детдоме годовалую дочь 130 000 рублей: у неё арестовали долю в квартире
Чаплыгинские дороги оставили без дорожной разметки: подрядчика внесли в реестр недобросовестных
Погода в Липецке
1246
сегодня, 17:00
3
Уходящий циклон заберет из Липецкой области дожди
27 июня Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона с центром над Средним Уралом – в Черноземье пройдут небольшие кратковременные дожди. 28 и 29 июня атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 июня — 17-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы, 29 июня — 22 градуса тепла, что на 2 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью небольшие кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 27 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 7 градусов тепла.
0
1
0
2
2
Комментарии (3)