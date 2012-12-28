«Перерезала горло котенку»: женщину обвиняют в жестоком обращении с животными

По данным следствия, котенка женщина убила во время ссоры с партнёром.



Усманский районный суд Липецкой области рассмотрит уголовное 31-летней уроженки Воронежа обвиняемой в жестоком обращение с животным, повлекшее его гибель (ч.1 ст. 245 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.Из обвинительного заключения следует, что вечером 22 ноября прошлого года женщина во время ссоры с сожителем перерезала кухонным ножом шею 4-месячному котенку. Животное погибло.