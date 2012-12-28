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Происшествия
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сегодня, 11:12
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«Перерезала горло котенку»: женщину обвиняют в жестоком обращении с животными
По данным следствия, котенка женщина убила во время ссоры с партнёром.
Из обвинительного заключения следует, что вечером 22 ноября прошлого года женщина во время ссоры с сожителем перерезала кухонным ножом шею 4-месячному котенку. Животное погибло.
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