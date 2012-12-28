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1785
сегодня, 11:12
18

«Перерезала горло котенку»: женщину обвиняют в жестоком обращении с животными

По данным следствия, котенка женщина убила во время ссоры с партнёром.

Усманский районный суд Липецкой области рассмотрит уголовное 31-летней уроженки Воронежа обвиняемой в жестоком обращение с животным, повлекшее его гибель (ч.1 ст. 245 УК РФ).  Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Из обвинительного заключения следует, что вечером 22 ноября прошлого года женщина во время ссоры с сожителем перерезала кухонным ножом шею 4-месячному котенку. Животное погибло.

жестокое обращение с животными
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Есть
сегодня, 15:10
Повод задуматься "партнёру"....
Ответить
+
сегодня, 13:37
Господи, Спаси и Сохрани! Люди совсем одурели...
Ответить
Виктор
сегодня, 13:12
Тьфу, ну зачем писать об этом?
Ответить
***
сегодня, 12:56
Неадекватная женщина-изверг
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!!!
сегодня, 12:39
Что же это за женщина?!
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Жители деревни
сегодня, 12:31
Хорошо никто не знает сколько котят в деревнях топят, на пожизненное потянет)
Ответить
Так как есть
сегодня, 12:29
Сожитель наверное подумал что следующий он.
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Старый Ворчун
сегодня, 12:28
Как похабно сделана дверь камеры. Просто убожество.
Ответить
Все
сегодня, 12:26
Зашкаливает агрессия не виданные масштабы принимает.
Ответить
Сажать!
сегодня, 12:04
Как таких только земля носит!!! За причинение вреда беззащитному (человеку или животному) нужно наказывать максимально строго...не накажут сейчас - такое поведение продолжится.
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Липчанин
сегодня, 12:25
Больных, которые уравнивают жизни людей и животных, нужно изолировать от нормального общества. Если этого не сделать начнут поднимать голову все остальные радужные.
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Патриот
сегодня, 12:57
Больных, которые уравнивают жизни людей и животных, нужно изолировать от нормального общества. Если этого не сделать начнут поднимать голову все остальные радужные. Так начинается все с малого, нет любви к живому, к земле ведёт к отсутствию импатии.
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***
сегодня, 12:56
Больных, которые уравнивают жизни людей и животных, нужно изолировать от нормального общества. Если этого не сделать начнут поднимать голову все остальные радужные. Таких ущербных, которые не дорожат жизнью ни животных, ни людей, нужно сразу закрывать.
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Ком Ментарий
сегодня, 12:52
Больных, которые уравнивают жизни людей и животных, нужно изолировать от нормального общества. Если этого не сделать начнут поднимать голову все остальные радужные. Как поясняет Википедия: Жестокость — проявление грубого (в том числе неумелого) отношения и обращения с другими живыми существами, которое может сопровождаться причинением им боли и нанесением душевных и телесных повреждений. Обратите внимание: в определении нет никакой разницы по отношению к кому она (жестокость) проявляется.
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