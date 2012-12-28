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36 минут назад
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«Шерше ля фам»: в стрельбе на улице Стаханова замешана женщина

Полиция возбудила уголовное дело по 112-й статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшему.

Отдел полиции №7 УМВД РФ по Липецку возбудил уголовное дело об умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений ( ч.2 п. «д» ст.112 УК РФ), по факту стрельбы у дома №56 по улице Стаханова.

— Все участники конфликта установлены. Ведется расследование обстоятельств, приведших к стрельбе их травматического оружия, от чего пострадал один из участников инцидента, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

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По сведениям GOROD48, конфликт со стрельбой произошел из-за женщины.

Напомним, что стрельба на улице Стаханова раздалась днем 15 июня. Выстрели и предшествовавшую им драку сняла камера уличного наблюдения. Из записи следует, что пострадавший — крупный мужчина в шортах, получил несколько выстрелов, часть из них в упор.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
смотритель зоопарка
25 минут назад
это та которая на фотке рукой машет?
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