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Происшествия
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36 минут назад
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«Шерше ля фам»: в стрельбе на улице Стаханова замешана женщина
Полиция возбудила уголовное дело по 112-й статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшему.
— Все участники конфликта установлены. Ведется расследование обстоятельств, приведших к стрельбе их травматического оружия, от чего пострадал один из участников инцидента, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
По сведениям GOROD48, конфликт со стрельбой произошел из-за женщины.
Напомним, что стрельба на улице Стаханова раздалась днем 15 июня. Выстрели и предшествовавшую им драку сняла камера уличного наблюдения. Из записи следует, что пострадавший — крупный мужчина в шортах, получил несколько выстрелов, часть из них в упор.
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