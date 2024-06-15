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1892
вчера, 21:50
12

На улице Стаханова драка в стиле ММА переросла в стрельбу из пистолета

Пострадавшего увезли в больницу, стрелок скрылся.

Сегодня вечером жители улицы Стаханова услышали выстрелы.

Конфликт разгорелся между двумя мужчинами, его причина пока неизвестна.Темпераментная схватка в стиле ММА с применением болевых и удушающих приёмов завершилась в пользу участника в тёмной майке, который казался крупнее своего оппонента. Но и соперник был не лыком шит. На видеокадрах видно, что он отлучился куда-то, а потом вернулся с пистолетом в руке.

По словам очевидцев, стрелок достал «ствол» из своего автомобиля. Стрелял в обидчика он с близкого расстояния, что дало возможность здоровяку опять навязать «ближний бой» и даже выбить пистолет у нападавшего. Но «2-й раунд» был уже за оппонентом, а крепыш явно растерял форму после попадания в него резиновых пуль.

Пострадавшего от выстрелов уже увезли на «скорой», а вот его визави покинул место ристалища эффектнее: сел в белый «Мерседес» и уехал, сейчас его ищут.

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Полиция работает прямо сейчас по горячим следам

В полиции GOROD48 пока не дали комментариев, поскольку на месте происшествия всё ещё работает оперативная группа, в частности — собирает гильзы от пистолета.

у4.jpg+2024-06-15-22.03.31.jpg

Судя по числу гильз, выстрелов было не менее шести.
Стрельба
драка
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Дед
вчера, 23:26
Наверное опять из за неопределившейся...... Жозефины
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Знающий
вчера, 23:22
Это не майка, это футболка. Наберут школьников...
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не говори
вчера, 23:40
"ствол" с "резиноплюем" путают.
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Липчанин
вчера, 23:21
Выясняли кто возглавит несистемную оппозицию.
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Класс
вчера, 23:08
Главный герой этого видео - хозяйственная дамочка, всё в дом несёт, ни один пистолетик не потеряется :)
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Наталия
вчера, 23:04
Как так можно? Дети смотрят и убегают!! Какой пример вы подаёте! Бедный ребёнок аж за попу схватился!!
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*
вчера, 22:32
Все с высокой самооценкой некаму слова лишнего не скажи .сразу в драку. Злые люди друг на друга.видать гордыне много.что то в нашем обществе не то.
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:-)
вчера, 22:31
Припозднились. Международный День Объятий отмечается 21 января:-)
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Причина драки
вчера, 22:20
Разногласия по кандидатам в мэры Липецка
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не-а чё
вчера, 22:07
Со стрелка надо энюшек поиметь,пусть мерс продаст,кредит возьмёт.
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Видео
вчера, 22:07
из хорошего триллера ,от души посмеялся !
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реалист
вчера, 23:02
по ходу тебе палец покажи тоже ржать будешь
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