На улице Стаханова драка в стиле ММА переросла в стрельбу из пистолета

Пострадавшего увезли в больницу, стрелок скрылся.

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Сегодня вечером жители улицы Стаханова услышали выстрелы.Конфликт разгорелся между двумя мужчинами, его причина пока неизвестна.Темпераментная схватка в стиле ММА с применением болевых и удушающих приёмов завершилась в пользу участника в тёмной майке, который казался крупнее своего оппонента. Но и соперник был не лыком шит. На видеокадрах видно, что он отлучился куда-то, а потом вернулся с пистолетом в руке.По словам очевидцев, стрелок достал «ствол» из своего автомобиля. Стрелял в обидчика он с близкого расстояния, что дало возможность здоровяку опять навязать «ближний бой» и даже выбить пистолет у нападавшего. Но «2-й раунд» был уже за оппонентом, а крепыш явно растерял форму после попадания в него резиновых пуль.Пострадавшего от выстрелов уже увезли на «скорой», а вот его визави покинул место ристалища эффектнее: сел в белый «Мерседес» и уехал, сейчас его ищут.В полиции GOROD48 пока не дали комментариев, поскольку на месте происшествия всё ещё работает оперативная группа, в частности — собирает гильзы от пистолета.