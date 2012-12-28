Собственники рынка «Спутник» начали реконструкцию бывшего корпуса мясокомбината

«Избавляемся от шанхая», — сказал бизнесмен Владимир Чеботарев.

У старого корпуса мясокомбината со стороны улицы Папина в Липецке убрали не менее старый железобетонный забор. Так горожане увидели рабочих, которые засуетились в кирпичном здании. Что происходит? Мы задали этот вопрос одному из двух собственников земельного участка, на котором располагается рынок «Спутник», предпринимателю Владимиру Чеботареву (учредителю ООО «Ривьера», «Вега», «Липецкглавснаб», «Чорон»).Он пояснил, что вместе со своим бизнес-партнером Анатолием Давыдовым (учредителем ООО «Компания Центрснаб», «АБК», «Мелиоводстрой», «Промаренда», «Липецк-Книппинг», ТЦ «Большой Трубный») приступили ко второму этапу освоения территории бывшего мясокомбината, намереваясь сделать из заброшенного кирпичного корпуса на улице Папина торговый центр с уличным ярмарочным пространством.— Часть строений бывшего мясокомбината мы уже преобразовали в торговый комплекс под дискаунтеры «Маяк» и «Чижик». Сейчас настала пора развивать проект, строить еще одну торговую площадку. В этом году администрация Липецка придаст улице Папина новый вид, отремонтирует дорогу, проложит тротуары. Пора подтягиваться и нам, — говорит бизнесмен.О проекте Владимир Чеботарев говорить не стал, он пока находится на согласовании в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии. Но сообщил, что кирпичное здание переделают под торговый центр для людей со средним достатком и что уже ведутся переговоры с рядом якорных арендаторов. Ярмарочное пространство предполагает сохранение уличной торговли, но уже не в формате «Спутника» — скопища палаток. Проект предприниматели собираются реализовать в следующем году.— Пора избавиться от шанхая в центре города, — сказал Владимир Чеботарев.