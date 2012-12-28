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Общество
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9 минут назад
Собственники рынка «Спутник» начали реконструкцию бывшего корпуса мясокомбината
«Избавляемся от шанхая», — сказал бизнесмен Владимир Чеботарев.
Он пояснил, что вместе со своим бизнес-партнером Анатолием Давыдовым (учредителем ООО «Компания Центрснаб», «АБК», «Мелиоводстрой», «Промаренда», «Липецк-Книппинг», ТЦ «Большой Трубный») приступили ко второму этапу освоения территории бывшего мясокомбината, намереваясь сделать из заброшенного кирпичного корпуса на улице Папина торговый центр с уличным ярмарочным пространством.
— Часть строений бывшего мясокомбината мы уже преобразовали в торговый комплекс под дискаунтеры «Маяк» и «Чижик». Сейчас настала пора развивать проект, строить еще одну торговую площадку. В этом году администрация Липецка придаст улице Папина новый вид, отремонтирует дорогу, проложит тротуары. Пора подтягиваться и нам, — говорит бизнесмен.
О проекте Владимир Чеботарев говорить не стал, он пока находится на согласовании в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии. Но сообщил, что кирпичное здание переделают под торговый центр для людей со средним достатком и что уже ведутся переговоры с рядом якорных арендаторов. Ярмарочное пространство предполагает сохранение уличной торговли, но уже не в формате «Спутника» — скопища палаток. Проект предприниматели собираются реализовать в следующем году.
— Пора избавиться от шанхая в центре города, — сказал Владимир Чеботарев.
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