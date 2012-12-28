Липецкая вечЁрка: авария с пятью погибшими, выжил, упав с седьмого этажа, и откровения Евгении Уваркиной
Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания
Общество
3289
вчера, 20:24
7
Липецкая вечЁрка: авария с пятью погибшими, выжил, упав с седьмого этажа, и откровения Евгении Уваркиной
Сегодня, 24 июня, врачи вывели из комы маленькую девочку — единственную выжившую в жуткой аварии, и спасли 14-летнего подростка, который упал с седьмого этажа, а экс-мэр Евгения Уваркина рассказала GOROD48 о том, как ошибалась в людях.
— Малышка попала к нам в коме. У нее— сочетанная травма тела, ушибы внутренних органов, переломы. На сегодняшний день — это самый тяжелый наш пациент, — сообщили в больнице. Девочку врачи сегодня привели в сознание.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
По количеству погибших и раненых в дорожных авариях за пятницу и выходные дни сводка происшествий областной автоинспекции оказалась похожа на боевую. Причем из 18 пострадавших и пятерых погибших 13 — дети и подростки.
«Была семья и нет семьи вот вам и быстрая езда Шумахеры! мало жертв надо больше гоняйте дальше! Скорость великое дело!» — написал Кот.
«По всей стране такие ужасные аварии, ГАИ должны внести поправки в ПДД, увеличить штрафы за превышение, ужесточить контроль за соблюдением ПДД», — добавил Дед.
«Жаль ребенка, может хоть один из родителей не был в автомобиле? И родственники заберут малыша или нет. Хоть напишите. А то останется ребенок в детском доме», — переживает Ника.
«Мама девочки жива. Её не было в машине», — ответил комментатор.
«Мама у ребенка жива, в этот страшный день в 12:00 родила второго ребёнка», — добавила Ведьма.
14-летний подросток выпал с седьмого этажа дома на улице Водопьянова. Ему повезло, он упал на клумбу, поэтому остался жив. Хотя состояние у мальчика очень тяжелое. Вывалился из окна он, кстати, в тот момент, когда показывал друзьям свои гимнастические способности.
«Лучше бы он умственные способности показывал. Больше пользы и меньше проблем», — считает Гость.
Евгения Уваркина (уже не мэр) дала прощальное интервью GOROD48. Она рассказала, почему решилась сменить бизнес на муниципальную службу, и действительно ли собирается в Совет Федерации, а также поведала, кто в ее семье главный и пользуется ли она услугами стилиста.
Новость набрала более сотни комментариев.
«Жаль, конечно, что уходит, так и не решила проблему ответственности за уборку дворовых территорий УК и города», — написал не-а чё.
«Будем надеяться, что убийственная пятилетка закончилась, кое-что еще от города осталось», — считает Однако.
«Конечно для неё самой эти пять лет кажутся подвигом. Начинать с нуля. Ничего не зная совершенно. Это как учителя рядового назначить главным врачом в областной многопрофильный центр. На практике — невозможно. А на муниципальной службе вполне», — уверен Гость.
«В результате проспект Победы стал таким, как он стал. С кривым асфальтом, затопленными пешеходными переходами и вырубленными деревьями», — заметил Депутат.
«Мне бы хотелось и дальше видеть её мэром Липецка», — написала Классная она.
«Нормальный мэр был. Жаль что уходит», — согласился Липчанин.
«Спасибо Вам за все. Вы умница решились пойти на расстрельную должность», — еще один комментарий от Натальи в защиту Евгении Уваркиной.
«Молодец! Спасибо экс мэру, 50 лет НЛМК действительно хорошо поменялась!» — похвалил ее Валера.
«Это как надо ненавидеть мой родной город Липецк, чтобы так испоганить (другое слово трудно подобрать) Нижний парк! Чего только стоят нагромождения страшилищ контейнерного типа и отвратительные клумбы с торчащим вверху засохшим деревцем? И это в историческом, красивейшем и любимым многими горожанами месте! Позорище!» — возмутилась Альбина.
«Сестра моя — москвичка увидела преображение Липецка с вашим правлением. И из Нижнего Новгорода родственники поразились хорошему изменению его. И я это вижу. Спасибо вам за неугомонность, новаторство, ум. А вот с обустройством бывшего «Туриста» надеюсь, вместе с новым мэром не наделаете ошибок. Не стройте человейник, просьба моя. постройте что-нибудь, чего нет в Липецке. Например, аквапарк», — попросила Баба баня.
«В комментариях Города 48 дана истинная оценка действиям Уваркиной. И как мы видим это твёрдый неуд», — подвел итоги Папа Карло.
На этой неделе липчане смогут отдохнуть от жары. До выходных в Липецкой области не больше +25 и дожди. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидается до +23 градусов.
И обратите внимание, сегодня ночью начинается ремонт моста на улице Студеновской. На нем перекроют две полосы. Так что готовьтесь к пробкам.
0
1
0
3
0
Комментарии (7)