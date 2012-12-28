Липецкая вечЁрка: авария с пятью погибшими, выжил, упав с седьмого этажа, и откровения Евгении Уваркиной

Сегодня, 24 июня, врачи вывели из комы маленькую девочку — единственную выжившую в жуткой аварии, и спасли 14-летнего подростка, который упал с седьмого этажа, а экс-мэр Евгения Уваркина рассказала GOROD48 о том, как ошибалась в людях.