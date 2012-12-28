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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области местами пройдут дожди
Температура воздуха составит на 2-3 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.
День 25 июня стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 6 градусов тепла.
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