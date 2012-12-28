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Происшествия
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сегодня, 10:18
Площадь смертельного пожара на Хорошавина пять квадратных метров
За три дня в Липецкой области зарегистрированы 17 пожаров.
В тот же день в селе Чамлык Никольское Добринского района сгорел жилой дом. 15 июня в Ельце на улице Радиотехнической возгорание произошло в трехэтажном здании торгового центра, но очевидцы успели его потушить до приезда пожарных.
Дважды за минувшие три дня горели транспортные средства. 14 июня в Липецке на улице Папина горел автобус, а 15 июня до приезда пожарных водитель успел потушить свой «Киа Рио» на улице Перова — частично поврежден салон машины. Уже ночью 17 июня горел гараж в ГК «Инициатива» на улице Стаханова в Липецке, где пострадала только внутренняя отделка стен на трёх квадратных метрах.
Всего за три с небольшим дня в Липецкой области произошло 17 пожаров, из которых в семи горел мусор.
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