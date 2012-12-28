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В Лебедяни пьяный мотоциклист гонял по пешеходным дорожкам и нападал на людей
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке водитель маршрутки изуродовал 74-летнюю пассажирку
Происшествия
А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
А знаете ли вы
Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
Общество
В пожаре на улице Хорошавина погиб мужчина
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +28
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
1565
сегодня, 11:21
2

В пожаре на улице Хорошавина погиб мужчина

Полиция проводит проверку.

Пожар унёс человеческую жизнь в Липецке.

Как стало известно GOROD48, полыхнуло на последнем этаже 10-этажки на Хорошавина, 3.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области подтвердили, что погибшему было 58 лет, причина и обстоятельства гибели будут уточняться.
Пожар
жертва
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Бездарность
47 минут назад
Полыхнуло. Тогда уж пишите: чота полыхнуло.
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Сама знаю
сегодня, 11:47
В новых человейниках в новых микрорайонах, в каждой квартире и на каждом этаже, стоит противопожарная сигнализация, за которую жильцы платят, только это входит в поборы Жэков. Часто эти сигнализации самопроизвольно включаются, свистят. Приезжают не пожарные машины, а где-то через час прибывают пожарные специалисты и долго не могут отключить сигнализацию, как например, было на Стаханова, 73. Бабка жарила галоши, вонь на весь дом, а прибыли не пожарные машины, а спецы
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