А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
Происшествия
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сегодня, 11:21
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В пожаре на улице Хорошавина погиб мужчина
Полиция проводит проверку.
Как стало известно GOROD48, полыхнуло на последнем этаже 10-этажки на Хорошавина, 3.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области подтвердили, что погибшему было 58 лет, причина и обстоятельства гибели будут уточняться.
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