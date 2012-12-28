В пожаре на улице Хорошавина погиб мужчина

Полиция проводит проверку.

Пожар унёс человеческую жизнь в Липецке.Как стало известно GOROD48, полыхнуло на последнем этаже 10-этажки на Хорошавина, 3.В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области подтвердили, что погибшему было 58 лет, причина и обстоятельства гибели будут уточняться.