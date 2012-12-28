Происшествия
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вчера, 21:35
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В Липецке сгорела 321-я маршрутка
Уцелела лишь часть кабины.
По словам очевидцев, огонь быстро распространился по салону. Прибывшие на место пожарные активно принялись тушить автобус, но уцелела лишь часть его кабины.
— Автобус не вез пассажиров. Он в межсменное время ехал с одной базы на другую, на ремонт, — пояснили GOROD48 в дептрансе мэрии.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, пассажиров внутри не было. Для ликвидации пожара задействовано две единицы техники. Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина — возгорание моторного отсека. Никто не пострадал.
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