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2132
вчера, 21:35
10

В Липецке сгорела 321-я маршрутка

Уцелела лишь часть кабины.

Вечером 14 июня на улице Папина недалеко от дома № 27 загорелся автобус маршрута №321.

По словам очевидцев, огонь быстро распространился по салону. Прибывшие на место пожарные активно принялись тушить автобус, но уцелела лишь часть его кабины.

— Автобус не вез пассажиров. Он в межсменное время ехал с одной базы на другую, на ремонт, — пояснили GOROD48 в дептрансе мэрии.


По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, пассажиров внутри не было. Для ликвидации пожара задействовано две единицы техники. Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина — возгорание моторного отсека. Никто не пострадал.

пожар
МЧС
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
ded
сегодня, 00:48
ктото попал на бабки
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666
сегодня, 00:11
Так это же скрепный дружественный маз! Которому нет аналогов в мире!
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111
вчера, 23:53
Живем на опытной у нас не одного нормального перевозчика на маршрутах все они пропускают рейсы особенно 11,321,332,379 да и расписание тихий ужас например в выходные дни 321 с опытной едет в 09:20 следующий в 12:45 и это не шутка. Если задержишься на Соколе то 11-тым вечером уехать не удастся. Не менее гетто расписание 379 маршрутки и все это на фоне пропусков рейсов.
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Житель города
вчера, 23:47
Вот на такой рухляди мы ездим. А руководители города могут только цены поднимать.
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Интересно?
вчера, 23:41
Кто обслуживает маршрут 321 случайно не И. П Игнатов?
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Эксперт
вчера, 23:31
Это как такое возможно сегодня же вообще не было жары!
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адам
вчера, 22:46
так пожарка находиться на папина долго наверное выезжали не пропускали за то активно тушили что осталось
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Читатель
вчера, 23:29
если что папина перекрыта, а объезд через рынок через доватора
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valerafromsplus
вчера, 22:41
Отслужила старушка. Земля пухом! ))
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Тима
вчера, 21:54
Не удивительно, диво даешься что в Липецке в 2024-ом году контракт выигрывает такой подвижной состав.
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