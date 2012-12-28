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Сегодня завершается основной период ЕГЭ: в Липецкой области экзамены сдают около двух тысяч выпускников
Общество
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34 минуты назад
Сегодня завершается основной период ЕГЭ: в Липецкой области экзамены сдают около двух тысяч выпускников
Одиннадцатиклассники сдают экзамены по биологии, истории и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, для сдачи ЕГЭ организовано 25 пунктов проведения экзамена. Результаты выпускники узнают не позднее 26 июня.
ЕГЭ начался в 10:00. Экзамен по истории длится 3 часа 30 минут, пользоваться дополнительными материалами запрещено. Экзамен по биологии длится 3 часа 55 минут, можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. На сдачу письменной части по иностранным языкам отводится 3 часа 10 минут, пользоваться дополнительными материалами запрещено.
С 13 по 21 июня – резервные дни ЕГЭ. В резервные сроки сдают экзамены выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие на экзаменах неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, не явившиеся на экзамен и не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам.
Также в этом году появилась возможность пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету: дополнительные даты для проведения пересдач ЕГЭ по всем учебным предметам – 4 и 5 июля. Но при этом первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован.
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