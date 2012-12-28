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Происшествия
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14 минут назад
Дело об убийстве сотрудника липецкой колонии направлено в суд
Конфликт между обвиняемым и майором внутренней службы начался из-за замены прогулки воспитательной работой.
В августе 2021 года обвиняемый уже получил 14 лет колонии строгого режима за совершение нескольких преступлений, в том числе убийство. По просьбе своей 15-летней подруги он убил ее мачеху и попытался убить отца. Познакомились молодые люди в психиатрической больнице. В результате ельчанина осудили на 14 лет строгого режима за интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, теперь действия мужчины также квалифицированы следствием сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: пункту «б» части 2 статьи 105 (убийство), статьи 319 (оскорбление представителя власти), части 2 статьи 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: деяния, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности) и части 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: деяния, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).
По версии следствия, 25 июня 2023 года осужденный оскорбил сотрудника отдела по воспитательной работе исправительной колонии №6, после чего высказал в его адрес угрозу применения насилия. Конфликт начался и-за прогулки: майор потребовал, чтобы осужденные зашли в помещение отряда для проведения воспитательных мероприятий: и все зашли, а обвиняемый продолжил прогуливаться. А когда ему повторили требование — обложил сотрудника матом на глазах других осужденных. Это происшествие записала камера наблюдения. В ответ майор ничего не сказал, но зато составил на своего обидчика рапорт: осужденного отправили на административную комиссию, где ему назначили 10 суток ШИЗО — штрафного изолятора.
А 28 июня около 14:15 осужденного как раз должны были отправлять в штрафной изолятор. Туда он следовал в сопровождении майора, с которым и закусился за три дня до этого. Как полагает следствие, перед самым входом в изолятор по мотиву мести за исполнение сотрудником колонии своих должностных обязанностей, он нанес последнему удары металлической заточкой в грудь и живот и ещё не менее 10 ударов кулаком по голове, шее и груди.
Майор внутренней службы оказал сопротивление, смог выбить из рук нападавшего заточку и даже самостоятельно удерживал осужденного до прибытия других сотрудников колонии, прижав его своим телом к земле. Но это его не спало. Мужчину доставили в Липецкую городскую больницу №4 «Липецк-Мед», но несмотря на оказанную медицинскую помощь в 19:10 потерпевший скончался от проникающего ранения с повреждением внутренних органов, осложнившегося внутренним кровотечением и геморрагическим шоком. Трое детей остались без отца.
В ноябре 2023 года указом президента России Владимира Путина сотрудника ИК-6 УФСИН России по Липецкой области Александра Федосеева наградили орденом Мужества «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» посмертно.
Если вина ельчанина будет доказана в суде — ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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