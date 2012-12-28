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Ромащенко «переформатировал футбол в головах игроков», Перевертайло будет строить новую команду
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33 минуты назад

Ромащенко «переформатировал футбол в головах игроков», Перевертайло будет строить новую команду

Пресс-конференция главных тренеров.

«Металлург» попрощайся с подгруппой «Золото», одержав победу в гостях над «Муромом» - 1:0.

Следующие полгода наша команда проведёт ступенькой ниже в «Серебре», где и начинала сезон-2023/24, но с официальной задачей – сразу вернуться обратно. Качество игры «сталеваров» под руководством нового тренера Максима Ромащенко вселило определённую уверенность, что задача будет выполнена.

После игры Ромащенко поблагодарил болельщиков, особенно – те полтора десятка человек, которые арендовали микроавтобус и приехали поддержать команду во Владимирскую область. Именно им он и посвятил свою первую победу у руля нашей команды.

- Сегодня ребята выглядели молодцом, - сказал тренер. – Не каждый спортсмен выдержит такую физическую нагрузку, как на наших тренировках, помноженную на эмоциональное давление, свалившееся на ребят после вылета из «Золота». Но они справились – победили, и что немаловажно – показали ту игру, которую мы хотим от них видеть: острую, атакующую. Мы играли в такой футбол и в прошлом матче, но лишь в течение одного тайма, а сегодня на хорошем уровне провели встречу целиком. Благодарен ребятам, что всего за две недели, которые мы вместе работаем они сумели переформатировать подход к футболу в своих головах и на выезде сыграли в комбинационную игру с обилием голевых моментов. Жаль, что реализовали всего один шанс, над реализацией ещё предстоит поработать.

По словам Ромащенко, футболистов отпустят отдохнуть на две недели, а затем команда вновь соберётся в Липецке в обновлённом составе и начнёт подготовку к «кам-бэку» в «Золото». По предварительным данным, новый сезон стартует 20 июля.

Вместе с «Металлургам» в «Серебряной» подгруппе выступит и «Муром» - детище 68-летнего гуру тренерского цеха Евгения Перевертайло. Минувшей осенью он занял с командой из 100-тысячного городка 4-е место в «Золоте», опередив, например, «Чайку» из Ростовской области, которая в итоге вышла в первую лигу. Весной «Муром» тоже закатывал роскошные спектакли, наподобие выигрыша дома у олигархов из «Челябинска» в компенсированное время – 4:3. Но в итоге команда финишировала лишь предпоследней.


- Сегодня мы собирали состав по принципу «свистать всех наверх»: бросали в бой всех недолечившихся, недотренировшихся. Слишком велика была цена матча (позже выяснилось, что «Муром» вылетел бы и в случае победы, прим.). И объективно говоря, к игре оказались не готовы, - признал возрастной наставник, - Увы, мы так укомплектованы, что нет возможности проводить ротацию хотя бы на два состава. Это не оправдание, а констатация факта. Со своей стороны хочу ещё раз поблагодарить наших руководителей во главе с мэром Мурома. Благодаря им команда существует на уровне подгруппы «А», а это уже немало для небольшого городка. Наших лидеров разбирают. По сути, придётся строить новую команду: мы объединимся всеми службами клуба, которых у нас немного, и постараемся создать боеспособный коллектив. Я в команде продолжаю работать – у меня контракт.
Футбол
«Металлург»
Максим Ромащенко
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