Ромащенко «переформатировал футбол в головах игроков», Перевертайло будет строить новую команду

Пресс-конференция главных тренеров.

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Вместе с «Металлургам» в «Серебряной» подгруппе выступит и «Муром» - детище 68-летнего гуру тренерского цеха Евгения Перевертайло. Минувшей осенью он занял с командой из 100-тысячного городка 4-е место в «Золоте», опередив, например, «Чайку» из Ростовской области, которая в итоге вышла в первую лигу. Весной «Муром» тоже закатывал роскошные спектакли, наподобие выигрыша дома у олигархов из «Челябинска» в компенсированное время – 4:3. Но в итоге команда финишировала лишь предпоследней.





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