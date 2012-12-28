Ромащенко «переформатировал футбол в головах игроков», Перевертайло будет строить новую команду
Спорт
62
33 минуты назад
Ромащенко «переформатировал футбол в головах игроков», Перевертайло будет строить новую команду
Пресс-конференция главных тренеров.
Следующие полгода наша команда проведёт ступенькой ниже в «Серебре», где и начинала сезон-2023/24, но с официальной задачей – сразу вернуться обратно. Качество игры «сталеваров» под руководством нового тренера Максима Ромащенко вселило определённую уверенность, что задача будет выполнена.
После игры Ромащенко поблагодарил болельщиков, особенно – те полтора десятка человек, которые арендовали микроавтобус и приехали поддержать команду во Владимирскую область. Именно им он и посвятил свою первую победу у руля нашей команды.
- Сегодня ребята выглядели молодцом, - сказал тренер. – Не каждый спортсмен выдержит такую физическую нагрузку, как на наших тренировках, помноженную на эмоциональное давление, свалившееся на ребят после вылета из «Золота». Но они справились – победили, и что немаловажно – показали ту игру, которую мы хотим от них видеть: острую, атакующую. Мы играли в такой футбол и в прошлом матче, но лишь в течение одного тайма, а сегодня на хорошем уровне провели встречу целиком. Благодарен ребятам, что всего за две недели, которые мы вместе работаем они сумели переформатировать подход к футболу в своих головах и на выезде сыграли в комбинационную игру с обилием голевых моментов. Жаль, что реализовали всего один шанс, над реализацией ещё предстоит поработать.
По словам Ромащенко, футболистов отпустят отдохнуть на две недели, а затем команда вновь соберётся в Липецке в обновлённом составе и начнёт подготовку к «кам-бэку» в «Золото». По предварительным данным, новый сезон стартует 20 июля.
Вместе с «Металлургам» в «Серебряной» подгруппе выступит и «Муром» - детище 68-летнего гуру тренерского цеха Евгения Перевертайло. Минувшей осенью он занял с командой из 100-тысячного городка 4-е место в «Золоте», опередив, например, «Чайку» из Ростовской области, которая в итоге вышла в первую лигу. Весной «Муром» тоже закатывал роскошные спектакли, наподобие выигрыша дома у олигархов из «Челябинска» в компенсированное время – 4:3. Но в итоге команда финишировала лишь предпоследней.
0
0
0
0
0
Комментарии