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сегодня, 15:50
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Предприниматель Алберт Расоян опять не вписался в сроки благоустройства

На этот раз построить пешеходную дорожку в Липецке ему помешали энергетики.

1 июня предприниматель Алберт Расоян согласно контракту с мэрией должен был закончить строительство 300-метровой пешеходной дорожки между остановками «Технический университет» и «Областная больница» вдоль железнодорожной ветки на улице Московской. Но не уложился в сроки, хотя работы начал ровно год назад, в июне 2023-го.

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— Ну, если дорожка исполнена в виде щебенки, а оплату подрядчик получил в виде большого человеческого «спасибо», то у меня ни к нему, ни к мэрии претензий нет! — этими словами жительница микрорайона «Университетский» Юлия сопроводила сделанные на объекте строительства фотографии.

Этой дорожки давно не хватало для того, чтобы соединить «Университетский» с «Елецким» и с Молодежным парком. Неудивительно, что общественный запрос на тротуар занял пятое место на при голосовании за объекты благоустройства в 2022 году. Торги на устройство дорожки провело МКУ «Управление строительства Липецка». Контракт ценой в 1,9 млн рублей выиграл индивидуальный предприниматель Алберт Расоян и был обязан сдать работу 1 июня.

— Зимой благоустройство не велось. Насколько мы в курсе, там были сложности с сетевиками, — так прокомментировали исполнение контракта в курирующем стройку департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.

Итак, трудности с сетевиками были зимой, весной и до сих пор не решены летом? В связи с этой историей на ум приходит известный анекдот про плохого танцора.

Напомним, что в феврале 2023 года прокуратура оштрафовала Алберта Расояна на 30 тысяч рублей за срыв другого муниципального контракта — на время проверки он выполнил благоустройство пешеходной зоны в 28-м микрорайоне всего на 14% от предусмотренных техзаданием работ по контракту ценой в 6,2 млн рублей.

Впрочем, по данным бизнес-агрегаторов, ИП Расоян Алберт Князи в почете у городской администрации. В топе его работодателей — МКУ «Управление строительства Липецка» (восемь контрактов на 49,1 млн рублей), департамент образования мэрии (девять контрактов на 31,5 млн рублей), УГС Липецка (два контракта на 26,5 млн рублей).
благоустройство
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
vlad
22 минуты назад
А когда-нибудь подобные предприниматели в срок и качественно сделали?
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мысли в слух
35 минут назад
Ничего страшного в следующем году сдаст ждём с распростёртыми руками
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