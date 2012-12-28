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Общество
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сегодня, 15:50
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Предприниматель Алберт Расоян опять не вписался в сроки благоустройства
На этот раз построить пешеходную дорожку в Липецке ему помешали энергетики.
— Ну, если дорожка исполнена в виде щебенки, а оплату подрядчик получил в виде большого человеческого «спасибо», то у меня ни к нему, ни к мэрии претензий нет! — этими словами жительница микрорайона «Университетский» Юлия сопроводила сделанные на объекте строительства фотографии.
Этой дорожки давно не хватало для того, чтобы соединить «Университетский» с «Елецким» и с Молодежным парком. Неудивительно, что общественный запрос на тротуар занял пятое место на при голосовании за объекты благоустройства в 2022 году. Торги на устройство дорожки провело МКУ «Управление строительства Липецка». Контракт ценой в 1,9 млн рублей выиграл индивидуальный предприниматель Алберт Расоян и был обязан сдать работу 1 июня.
— Зимой благоустройство не велось. Насколько мы в курсе, там были сложности с сетевиками, — так прокомментировали исполнение контракта в курирующем стройку департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.
Итак, трудности с сетевиками были зимой, весной и до сих пор не решены летом? В связи с этой историей на ум приходит известный анекдот про плохого танцора.
Напомним, что в феврале 2023 года прокуратура оштрафовала Алберта Расояна на 30 тысяч рублей за срыв другого муниципального контракта — на время проверки он выполнил благоустройство пешеходной зоны в 28-м микрорайоне всего на 14% от предусмотренных техзаданием работ по контракту ценой в 6,2 млн рублей.
Впрочем, по данным бизнес-агрегаторов, ИП Расоян Алберт Князи в почете у городской администрации. В топе его работодателей — МКУ «Управление строительства Липецка» (восемь контрактов на 49,1 млн рублей), департамент образования мэрии (девять контрактов на 31,5 млн рублей), УГС Липецка (два контракта на 26,5 млн рублей).
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