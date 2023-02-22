Общество

35 минут назад

Предпринимателя Алберта Расояна оштрафовали на 30 000 рублей за срыв муниципального контракта

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#благоустройство
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Предпринимателя Алберта Расояна оштрафовали на 30 000 рублей за срыв муниципального контракта

На момент окончания работ по благоустройству пешеходной зоны в 28-м микрорайоне он выполнил всего 14% предусмотренных техзаданием работ.

Прокуратура Октябрьского округа Липецка добилась возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («нарушение порядка заключения, изменения контракта») в отношении ИП Расоян А.К., подрядчика мэрии по благоустройству пешеходной зоны в 28-м микрорайоне Липецка. Суд оштрафовал предпринимателя Алберта Расояна на 30 000 рублей.

Об этом факте депутатам Липецкого горсовета рассказал и.о. прокурора Октябрьского района Роман Плотников.

Роман Плотников сообщил, что контракт стоимостью 6,2 млн рублей между МКУ «Управление строительства Липецка» и ИП Расоян А.К. был заключен 28 февраля прошлого года. Он должен был быть исполнен 1 августа. Однако по состоянию на эту дату индивидуальным предпринимателем Албертом Расояном были выполнены работы на 873,4 тысячи рублей, что составляло 14 % от общего объема работ. Дополнительное соглашение, устанавливающее увеличение срока исполнения работ между сторонами не заключалось, оплата части выполненных работ не проводилась.

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так выглядел объект благоустройства на момент прокурорской проверки

- Сумма не исполненных обязательств со стороны ИП составляла на момент проверки 5 328 222 рубля. Неисполнение взятых на себя обязательств со стороны подрядчика привело к срыву строительства объекта и, как следствие, невозможности его эксплуатации жителями, - сказал и.о. прокурора.

Как только в отношении подрядчика было возбуждено дело об административном правонарушении, а сам Алберт Расоян получил прокурорское представление об устранении нарушений федерального законодательства, коммерсант, как сказал Роман Плотников, завершил работы в кратчайший срок.

Напомним, что к 1 сентября прошлого года в Липецке должны были закончить благоустройство 30 скверов, но подрядчики сорвали сроки по 12 контрактам.
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#благоустройство
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Комментарии (3)

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Гость

3 минуты назад
А неустойку за каждый день просрочки почему не применили?
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МестныйЯ

25 минут назад
Какое "правительство" города, такие и подрядчики. Всё уравновешено.
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Зинаида Львовна

26 минут назад
Такие благоустройства по всему городу можно лицезреть, только это не видят тебя кто за это должен отвечать.
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