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Предпринимателя Алберта Расояна оштрафовали на 30 000 рублей за срыв муниципального контракта
На момент окончания работ по благоустройству пешеходной зоны в 28-м микрорайоне он выполнил всего 14% предусмотренных техзаданием работ.
Об этом факте депутатам Липецкого горсовета рассказал и.о. прокурора Октябрьского района Роман Плотников.
Роман Плотников сообщил, что контракт стоимостью 6,2 млн рублей между МКУ «Управление строительства Липецка» и ИП Расоян А.К. был заключен 28 февраля прошлого года. Он должен был быть исполнен 1 августа. Однако по состоянию на эту дату индивидуальным предпринимателем Албертом Расояном были выполнены работы на 873,4 тысячи рублей, что составляло 14 % от общего объема работ. Дополнительное соглашение, устанавливающее увеличение срока исполнения работ между сторонами не заключалось, оплата части выполненных работ не проводилась.
так выглядел объект благоустройства на момент прокурорской проверки
- Сумма не исполненных обязательств со стороны ИП составляла на момент проверки 5 328 222 рубля. Неисполнение взятых на себя обязательств со стороны подрядчика привело к срыву строительства объекта и, как следствие, невозможности его эксплуатации жителями, - сказал и.о. прокурора.
Как только в отношении подрядчика было возбуждено дело об административном правонарушении, а сам Алберт Расоян получил прокурорское представление об устранении нарушений федерального законодательства, коммерсант, как сказал Роман Плотников, завершил работы в кратчайший срок.
Напомним, что к 1 сентября прошлого года в Липецке должны были закончить благоустройство 30 скверов, но подрядчики сорвали сроки по 12 контрактам.
Гость
МестныйЯ
Зинаида Львовна