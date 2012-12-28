Жильцов многоэтажки предупредили об опасности обрушения парковки

Под асфальтом случился порыв сетей. Оказалось, что они до сих пор никому не приналжат.

Жильцов дома № 46 по улице Котовского предупредили об опасности обрушения асфальта на парковке.«В чате дома написали, что вода большим прорывом бьёт под парковкой около дома. Есть опасность обрушения асфальта. Должны приехать копать. Пока территорию просто оградили», — сообщили жильцы дома GOROD48.Оказалось, что сети у дома на улице Котовского проложены застройщиком, он не оформил соответствующую документацию, и из-за этого их не передали в муниципальную собственность, рассказали нам в «РВК-Липецк».— Сегодня сети и задвижки на них обследуют с помощью специального диагностического оборудования. По результатам обследования будут приняты меры, а при необходимости — выполнен соответствующий ремонт. Для проведения работ управляющей компанией уже ограничено водоснабжение в доме. Подвоз воды организован по заявкам потребителей, — сообщили в энергокомпании.