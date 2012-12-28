Около 12 тысяч девятиклассников Липецкой области сегодня сдают ОГЭ по математике

Экзамены проходят в 61 пункте.

Около 12 тысяч девятиклассников Липецкой области сегодня сдают экзамен по математике.Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, для проведения экзаменов в регионе организован 61 пункт. На выполнение заданий отводится 3 часа 55 минут. Проносить на экзамен ничего нельзя. Результаты станут известны не позднее 19 июня.Для получения аттестата девятиклассникам необходимо сдать четыре экзамена. Это два обязательных: по русскому языку и математике, два по выбору. Следующий экзамен по географии, информатике и обществознанию пройдет 10 июня.