В магазине незаконно торговали водкой: на точку пожаловались липчане

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Жители Липецка пожаловались через «горячую линию» управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области на незаконный оборот алкоголя в продуктовом магазине по улице 9 Мая.Оказалось, что индивидуальный предприниматель, действительно, торгует крепким алкоголем, хотя соответствующей лицензии у него не было.«Возбуждено дело об административном правонарушении. Алкогольная продукция изъята из оборота», — сообщает управление потребрынка.