В Липецке клещи покусали уже более 300 собак: ветеринары предостерегают владельцев животных
В Грязях накрыли «гаражный» алкомаркет: там было более тысячи бутылок немаркированного спиртного
Общество
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сегодня, 15:55
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В магазине незаконно торговали водкой: на точку пожаловались липчане
Возбуждено дело об административном правонарушении.
Оказалось, что индивидуальный предприниматель, действительно, торгует крепким алкоголем, хотя соответствующей лицензии у него не было.
«Возбуждено дело об административном правонарушении. Алкогольная продукция изъята из оборота», — сообщает управление потребрынка.
Фото - vk.com/club194315413
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