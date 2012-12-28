Грузовик «МАН» опрокинулся на трассе Орел-Тамбов, водитель госпитализирован

Пять человек пострадали в авариях 3 июня.

Поздно вечером 3 июня в Измалковском районе на трассе Орел – Тамбов 31-летний водитель грузовика «МАН» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водителя госпитализировали.Еще одна авария, как сообщает областное управление ГАИ, произошла вчера вечером в селе Подгорное: на улице Центральной 46-летний водитель «Тойоты» сбил 13-летнюю велосипедистку. Девочку с травмами доставили в больницу.В Липецке на улице Московской 24-летний мотоциклист врезался в стоящий «Фольксваген». Водитель мотоцикла госпитализирован.