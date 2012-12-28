Не умел плавать и отправился на пруд: СК сообщил подробности гибели ребенка в Подгорном
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Происшествия
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сегодня, 09:26
Грузовик «МАН» опрокинулся на трассе Орел-Тамбов, водитель госпитализирован
Пять человек пострадали в авариях 3 июня.
Еще одна авария, как сообщает областное управление ГАИ, произошла вчера вечером в селе Подгорное: на улице Центральной 46-летний водитель «Тойоты» сбил 13-летнюю велосипедистку. Девочку с травмами доставили в больницу.
В Липецке на улице Московской 24-летний мотоциклист врезался в стоящий «Фольксваген». Водитель мотоцикла госпитализирован.
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