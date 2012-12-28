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Общество
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сегодня, 12:04
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Ещё два пляжа Липецка получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения
Это пляжи поселка ЛТЗ и Свободного Сокола.
Проведённые лабораторные исследования говорят о том, что вода в реке Воронеж на всех трёх пляжах безопасна для купания.
Липчанам напоминают, что купание в необорудованных местах и на пляжах, не имеющих положительного санитарно-эпидемиологического заключения, недопустимо и несет риски причинения вреда жизни и здоровью.
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