В районах Левобережья, 10-й Шахты и в Желтых песках отключат холодную воду

Потребители столкнутся с перебоями подачи холодной воды 30 мая из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 30а, 32, 32а, 33, 34/2, 35, 37, 39 по Боевому проезду, №№ 13, 15 по улице Невского, №№ 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14в, 14/1, 14/2, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28 по улице Суворова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6 по улице Осипенко, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 по улице Прокатной, № 5 по улице Одоевского, № 8 по улице Рыбалко.В этот период подачу холодной воды также ограничат жителям частного сектора:- в районе 10-й Шахты – на улицах Ботанической, Шахтерской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство;- в селе Желтые пески – на улицах Буденного, Космонавтов, Ленина, Луговой, Полевой, Рождественской, Сиреневой, Советской, Лесной;- в селе Капитанщино – в санатории «Мечта».Воду подвезут по адресам: Боевой проезд, 37, улица Осипенко, 15, улица Одоевского, 5, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.30 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 перебои с перебоями подачи электричества из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители на улицах Фурманова, Грушевой, Малиновой, Ореховой, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, адмирала Макарова, Дзержинского, Зои Космодемьянской, Гагарина, Интернациональной, Плеханова, Жактовской, Прудной, Рудничной, Технической, Инженерной, Барабанщикова, Басинского, Бахаева, Дальней, Знаменского, Ивовой, Красивой, Лозовой, Нектарной, Полунина, Радужной, Фиалковой, Ангарской, Взлетной, Детской, Коттеджной, Маргелова, Романовской, Кочеткова, Бардина, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Загородной, 30 лет Октября, 4-й Пятилетки, Кротевича, Гагарина, Горняцкой, Шкатова, Шевченко, Угловой, Пролетарской, Интернациональной, Ленина, Вавилова, на площадях Мира, Заводской, по проспекту Мира, по проездам Осеннему, Базовому, в переулках Жасминовом, Узорном, Лирическом, Серебристом, Туманном, Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Теплом, Щепкина, Макаренко, Рылеева, в садоводчестве «Дачный-1».С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Игнатьева, Каменный лог.