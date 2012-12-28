На улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди: один упал на асфальт и не встал до приезда скорой
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Общество
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27 минут назад
Липецкая вечЁрка: перевертыш на перекрестке, странная драка и День пограничника
Сегодня, 28 мая, на перекрестке улиц Ильича и Ленинградская перевернулся автомобиль, полицейские проверяют информацию о драке на улице 50 лет НЛМК, и в Липецке отметили День пограничника.
ДТП обошлось без пострадавших. По предварительной версии, 43-летняя женщина-водитель не уступила право проезда 48-летнему водителю отечественного автомобиля.
27 мая на дорогах области случились три ДТП, в которых пострадали четыре человека.
Полицейские проверяют информацию о драке, которая произошла накануне на улице 50 лет НЛМК. Если бы ее не сняла камера наблюдения, о ней мало кто узнал бы.
Молодого человека, который странно себя вел на улице, избили до такого состояния, что он не смог подняться, и лежал на тротуаре до приезда скорой помощи, однако писать заявление в полицию он почему-то не стал.
«Сегодня в 24 микрорайоне велосипедист кружился вокруг проезжающих автомобилей, пытаясь с ними столкнутся. Так как асфальт у нас весь разбит и ямы в метр шириной и глубиной 10 см и больше, автомобилисты едут очень медленно. Этот молодой человек явно пытался спровоцировать аварию, чтобы содрать денег с водителей. Когда водители перед ним останавливались и сигналили, он нецензурно на них орал. Это что новый вид подставщиков? У велосипеда была желтая рама в середине», — поделился наблюдением 24.
«До чего мы опустились. Полиция рядом проехала, издалека не увидела как дерутся, а потом вблизи, как лежит человек. Люди проходят, девушки с телефонами, самое страшное, что всем стало безразлично и на человека. Раньше был человек человеку друг, а сейчас», — заметил Клейменов.
«Соль — штука непредсказуемая», — пояснил Критик.
Сегодня в Липецке весь день гуляли пограничники. День пограничника — один из тех праздников, которые традиционно отмечают шумно и с размахом. Утром погранцы возложили цветы к монументу на площади Героев, потом прошли колонной до памятника у ККЗ «Октябрь». На этом официальная часть праздника закончилась.
В полиции сообщили, что подведут итоги празднования завтра утром.
«Красавцы!» — написала Елена.
Несмотря на то, что на календаре еще весна, в Липецке установилась жаркая погода. Завтра в городе, по прогнозам синоптиков от +26 до +28 градусов.
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