Липецкая вечЁрка: перевертыш на перекрестке, странная драка и День пограничника

Сегодня, 28 мая, на перекрестке улиц Ильича и Ленинградская перевернулся автомобиль, полицейские проверяют информацию о драке на улице 50 лет НЛМК, и в Липецке отметили День пограничника.