На улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди: один упал на асфальт и не встал до приезда скорой

Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.

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Накануне на улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди.По рассказу свидетелей происшествия, парень, которого избили, приставал к прохожим, выбегал на проезжую часть и даже пинал автомобили. После драки он остался лежать на асфальте до приезда скорой. Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.В полицию поступило сообщение о драке на улице 50 лет НЛМК от очевидцев. А вот заявления от пострадавшего и сообщений из медучреждений пока не было.— В отделе полиции №3 информация о происшествии зарегистрирована в установленном порядке, назначена проверка, в рамках которой будут установлены все участники конфликта и дана правовая оценка их действиям, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.