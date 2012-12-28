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1188
54 минуты назад
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На улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди: один упал на асфальт и не встал до приезда скорой

Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.

Накануне на улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди.

По рассказу свидетелей происшествия, парень, которого избили, приставал к прохожим, выбегал на проезжую часть и даже пинал автомобили. После драки он остался лежать на асфальте до приезда скорой. Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.

В полицию поступило сообщение о драке на улице 50 лет НЛМК от очевидцев. А вот заявления от пострадавшего и сообщений из медучреждений пока не было.

— В отделе полиции №3 информация о происшествии зарегистрирована в установленном порядке, назначена проверка, в рамках которой будут установлены все участники конфликта и дана правовая оценка их действиям, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
драка
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Что -то
8 минут назад
Что-то у всех агрессивность повысилась.
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Ник
10 минут назад
А ДПС, которые рядом остановились не видели или не захотели увидеть?
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коля
16 минут назад
а это как .не понимаю .норма жизни или как .совсем озверели.несчастное поколение.
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А мимо ехал ДПС?
17 минут назад
По видео мимо прямо в момент драки едет наряд ДПС? Или их это не касается???? Если это так то позор им
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zzloyzz
18 минут назад
Если кто-то громко плачет, доупотреблялся значит.
Ответить
Сильно
33 минуты назад
Пересолил
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ХКХ
33 минуты назад
Расходимся!это погранцы празднуют!
Ответить
Патриот
39 минут назад
Ценный специалист?
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Элиот
20 минут назад
Точно. Тяжёлые времена для них настали.
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24
41 минуту назад
Сегодня на 24 микрорайоне, велосипедист кружился вокруг проезжающих автомобилей, пытаясь с ними столкнутся. Так как асфальт у нас весь разбит и ямы в метр шириной и глубиной 10 см и больше, автомобилисты едут очень медленно. Этот молодой человек явно пытался спровоцировать аварию, чтобы содрать денег с водителей. Когда водители перед ним останавливались и сигналили он нецензурно на них орал. Это что новый вид подставщиков? У велосипеда была желтая рама в середине.
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Он
45 минут назад
Устал приставать и пинать, и прилёг отдыхнуть.
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