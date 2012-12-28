Липецкая вечЁрка: повышение стоимости проезда, драка на Соколе и мэру требуется еще один зам
Глава следкома дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении на липецких активистов
На улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди: один упал на асфальт и не встал до приезда скорой
На улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди: один упал на асфальт и не встал до приезда скорой
Кандидатам на должность губернатора области потребуется поддержка не менее чем 129 муниципальных депутатов
Происшествия
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сегодня, 11:48
Четыре человека пострадали в авариях за вчерашний день
Один из них госпитализирован.
Первая из таких аварий произошла 12:30 на улице 9 Мая в Липецке. Автобус «Мерседес» столкнулся с автомобилем «Митсубиси Лансер», а тот ударился в «Митсубиси Аутлендер». В аварии получил травмы 57-летний водитель «Лансера». Ему оказали медицинскую помощь.
Около 13:30 в Задонском районе днем на трассе «Дон» столкнулись «Лада Калина» с 75-летним мужчиной за рулем и мотоцикла под управлением 45-летнего водителя. Мотоциклиста доставили в больницу.
В Грязинском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись «Фольксваген» 75-летнего водителя и «Лада Веста», которой управлял 41-летний мужчина. Травмы в этой аварии получили водитель «Весты» и его 40-летняя пассажирка.
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