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сегодня, 11:48

Четыре человека пострадали в авариях за вчерашний день

Один из них госпитализирован.

27 мая на дорогах области произошли три ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Первая из таких аварий произошла 12:30 на улице 9 Мая в Липецке. Автобус «Мерседес» столкнулся с автомобилем «Митсубиси Лансер», а тот ударился в «Митсубиси Аутлендер». В аварии получил травмы 57-летний водитель «Лансера». Ему оказали медицинскую помощь.

Около 13:30 в Задонском районе днем на трассе «Дон» столкнулись «Лада Калина» с 75-летним мужчиной за рулем и мотоцикла под управлением 45-летнего водителя. Мотоциклиста доставили в больницу.

В Грязинском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись «Фольксваген» 75-летнего водителя и «Лада Веста», которой управлял 41-летний мужчина. Травмы в этой аварии получили водитель «Весты» и его 40-летняя пассажирка.
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